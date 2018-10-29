Захват судна MV Glarus: похищенный украинец вернется в Одессу

Фото: Павел Климкин (УНИАН)

Похищенный пиратами украинец вернется домой во вторник

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что украинец, который был в составе команды швейцарского торгового судна MV Glarus, захваченного пиратами 22 сентября возле Нигерии, вернется в Одессу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы МИД.

Климкин поблагодарил всех, кто помогал спасать команду швейцарского торгового судна.

"Спасибо всем, кто помогал спасать команду швейцарского торгового судна MV Glarus, похищенного пиратами 22 сентября в нигерийских территориальных водах. Один из 12 членов экипажа украинец Валерий Зубицкий уже завтра вернется домой в Одессу", - сообщил он.

Напомним, 22 сентября 2018 года в акватории нигерийскогозалива было совершено пиратское нападение на торговое судно MV Glarus. На нем находилось 19 членов экипажа, в том числе 3 гражданина Украины. В результате нападения пираты захватили 12 членов экипажа, среди которых один гражданин Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Нигерии пираты похитили 12 членов экипажа швейцарского суда. Корабль MV Glarus перевозил пшеницу. Судно вышло из Лагоса и следовало в юго-нигерийский порт Харкорт. На юго-западе от острова Бонни судно взяли на абордаж пираты, похитив 12 из 19 членов экипажа.