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Захват судна MV Glarus: похищенный украинец вернется в Одессу

Новости » Происшествия    29.10.2018 - 10:48
Фото: Павел Климкин (УНИАН)
Фото: Павел Климкин (УНИАН)

Похищенный пиратами украинец вернется домой во вторник

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что украинец, который был в составе команды швейцарского торгового судна MV Glarus, захваченного пиратами 22 сентября возле Нигерии, вернется в Одессу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы МИД.

Климкин поблагодарил всех, кто помогал спасать команду швейцарского торгового судна.

Захват судна MV Glarus: похищенный украинец вернется в Одессу

"Спасибо всем, кто помогал спасать команду швейцарского торгового судна MV Glarus, похищенного пиратами 22 сентября в нигерийских территориальных водах. Один из 12 членов экипажа украинец Валерий Зубицкий уже завтра вернется домой в Одессу", - сообщил он.

Напомним, 22 сентября 2018 года в акватории нигерийскогозалива было совершено пиратское нападение на торговое судно MV Glarus. На нем находилось 19 членов экипажа, в том числе 3 гражданина Украины. В результате нападения пираты захватили 12 членов экипажа, среди которых один гражданин Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Нигерии пираты похитили 12 членов экипажа швейцарского суда. Корабль MV Glarus перевозил пшеницу. Судно вышло из Лагоса и следовало в юго-нигерийский порт Харкорт. На юго-западе от острова Бонни судно взяли на абордаж пираты, похитив 12 из 19 членов экипажа.

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Новости Украины Павел КлимкинНигериязахватпираты
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