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Захват активов в Крыму: суд перешел к рассмотрению еще одного иска против РФ

Париж, Пятница 06 ноября 2020 12:46
Захват активов в Крыму: суд перешел к рассмотрению еще одного иска против РФ
Фото: "Укрэнерго" судится с Россией за активы в Крыму (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Международный арбитраж в Париже (Франция) перешел к рассмотрению иска компании "Укрэнерго" против Российской Федерации на 527 млн евро. Украинская компания требует компенсацию за захваченные активы в аннексированном Крыму.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрэнерго".

Сообщается, что арбитражный суд 20 октября перешел к очередному этапу по делу "Укрэнерго" против России, а именно - непосредственно к рассмотрению иска. Компания настаивает на выплате компенсации в размере 527,53 млн евро и более 94 млн евро процентов.

Арбитраж был инициирован, поскольку Россия нарушила межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года. Интересы НЭК "Укрэнерго" в споре представляет международная юридическая фирма LALIVE.

На территории Крыма до аннексии работало обособленное подразделение "Крымская электроэнергетическая система", которое обслуживало более 1300 км магистральных линий электропередачи и 17 высоковольтных подстанций. Кроме того, на полуострове действовали оздоровительный комплекс "Семидворье", пансионат "Энергетик" и производственное предприятие "Пивденьэнергопром".

Напомним, в июле сообщалось, что Арбитражный суд в Париже начал рассмотрение этого дела.

Отметим, в общей сложности международные арбитражи рассматривают 8 исков Украины против России на 12 млрд долларов.

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Новости Украины Политика Российская ФедерацияКрымУкрэнергоаннексияактивы

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