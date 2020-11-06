Захват активов в Крыму: суд перешел к рассмотрению еще одного иска против РФ

Фото: "Укрэнерго" судится с Россией за активы в Крыму (УНИАН)

Международный арбитраж в Париже (Франция) перешел к рассмотрению иска компании "Укрэнерго" против Российской Федерации на 527 млн евро. Украинская компания требует компенсацию за захваченные активы в аннексированном Крыму.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрэнерго".

Сообщается, что арбитражный суд 20 октября перешел к очередному этапу по делу "Укрэнерго" против России, а именно - непосредственно к рассмотрению иска. Компания настаивает на выплате компенсации в размере 527,53 млн евро и более 94 млн евро процентов.

Арбитраж был инициирован, поскольку Россия нарушила межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года. Интересы НЭК "Укрэнерго" в споре представляет международная юридическая фирма LALIVE.

На территории Крыма до аннексии работало обособленное подразделение "Крымская электроэнергетическая система", которое обслуживало более 1300 км магистральных линий электропередачи и 17 высоковольтных подстанций. Кроме того, на полуострове действовали оздоровительный комплекс "Семидворье", пансионат "Энергетик" и производственное предприятие "Пивденьэнергопром".

Напомним, в июле сообщалось, что Арбитражный суд в Париже начал рассмотрение этого дела.

Отметим, в общей сложности международные арбитражи рассматривают 8 исков Украины против России на 12 млрд долларов.