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В захваченной части Мариуполя оккупанты начали принудительную мобилизацию мужчин, - Денисова

Оккупанты проводят в Мариуполе мобилизацию (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В городах, которые полностью или частично захвачены российской армией, начинается принудительная мобилизация в вооруженные силы агрессора. В частности, на окраинах Мариуполя, временно контролируемых российскими боевиками, оккупанты принудительно мобилизуют мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

Местные жители рассказали, что мобилизованных планируют использовать как "пушечное мясо" в уличных боях в городе для прикрытия вражеской армии и террористов так называемой "ДНР".

Сообщается, что четыре дня назад в Васильевке Запорожской области оккупанты стали задерживать мужчин на блокпосту. Также началась перепись мужского населения, но повестки им пока не вручаются.

"Принудительная мобилизация на захваченных территориях РФ является нарушением статьи 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая строго запрещается оккупационной государству заставлять лиц, находящихся под защитой, то есть тех, кто оказывается во власти стороны конфликта или оккупационного государства, гражданами которых они не являются, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах", - написала Денисова.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе во время бомбардировки больницы заживо сгорели почти 50 человек.

Также мы писали, что в Мариуполе оккупанты сжигают тела жертв в мобильных крематориях.

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