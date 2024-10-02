Захоплення Вугледара навряд чи кардинально змінить хід наступів РФ у Донецькій області, - ISW

Аналітики пишуть, що деякі воєнкори РФ зазначили, що не чекають краху лінії фронту після захоплення Вугледару, посилаючись на українські оборонні позиції на північний схід від Вугледару і необхідність для російських військ повністю очистити Вугледар, щоб зробити його придатною позицією, з якої можна буде розпочинати нові атаки.

Один пов'язаний з Кремлем блогер спробував представити Вугледар як "останнє українське місто на південному донецькому напрямку", на якому тримається "вся українська оборона" у західній частині Донецької області.

Інший пов'язаний з Кремлем воєнкор розкритикував аналогічний інструмент, згідно з яким захоплення Росією Вугледара призведе до руйнування української оборони в Донецькій області і дозволить військам РФ просуватися до Краматорська та Слов'янська (обидва приблизно за 170 км на північний схід від Вугледару), після захоплення Курахового та Покровська. Блогер зазначив, що цей аргумент не враховує той факт, що росіянам доведеться вести бої через сильно укріплені населені пункти далеко на північ і північний схід від Вугледару, таких як Костянтинівка, Добропілля, Покровськ, Селідово, Курахове, Слов'янськ та Краматорськ.

Висновок ISW

ISW оцінює, що захоплення Росією Вугледара навряд чи кардинально змінить хід наступальних операцій у західній частині Донецької області. Здебільшого тому, що цей населений пункт не є особливо важливим логістичним вузлом. Крім того, до 1 жовтня росіяни контролювали більшість основних доріг, що ведуть до Вугледару. Це означає, що ворог уже мав можливість певною мірою перешкоджати українській логістиці у цій частині фронту.

Аналітики додали, що Вугледар знаходиться приблизно за 30 км на південь від нинішніх зусиль РФ у напрямку Покровська. Тому противнику необхідно маневрувати по 30 км відкритої місцевості, щоб суттєво підтримувати наступальні операції на південний схід від Покровська.

Крім того, Вугледар також розташований за 23 км на південь від шосе Н-15, яке тягнеться між Донецьком та прикордонною зоною Донецько-Запорізької області. Однак росіянам необхідно буде просуватися відкритою місцевістю в майбутній сезон бездоріжжя, щоб дістатися шосе.

Також ISW нагадав нещодавню оцінку так званого радника голови так званої "ДНР" Ігоря Кімаковського. Той заявив (до 30 вересня), що ґрунтова дорога, якою могли б відступити ЗСУ з Вугледару, незабаром стане непридатною для використання через багнюку. За його словами, цілком імовірно, що російські війська зіштовхнуться з аналогічними проблемами, якщо невдовзі відновлять механізовані атаки у цьому районі.