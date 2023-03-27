У Заходу є бачення закінчення війни в Україні, але бракує плану, як цього досягти, - WSJ

Як пише видання, у Вашингтоні та європейських столицях сподіваються, що український контрнаступ, підсилений західними танками та іншим новим озброєнням, проб'є дірку в російському контролі над українською територією цієї весни.

Теоретично це дає Україні таку перевагу на полі бою, що російського диктатора Володимира Путіна підштовхують до мирних переговорів, де Кремль поступиться принаймні територією, яку він зайняв після вторгнення в лютому 2022 року. Тоді Україна зможе вільно пов'язати своє майбутнє із Заходом, а переможений і ослаблений Путін може зіткнутися з гнівом власного народу.

Але мало хто з офіційних осіб впевнений, що події розгортатимуться так гладко, і мало ознак того, що західні союзники України мають серйозний план, як скерувати хід подій

Багато прихильників України зосереджені на короткострокових пріоритетах: відчайдушній боротьбі за те, щоб знайти достатньо боєприпасів для Києва, щоб стримати Росію на сході України, а також підготуватись до блискавичного контрнаступу.

Набагато вірогіднішою, однак, є війна на виснаження, яка триватиме доти, доки одна зі сторін не зазнає поразки або не буде виснажена настільки, що оголосить про припинення, так і не реалізувавши своїх кінцевих цілей.

Багато дипломатів визнають, що такий результат буде визначений за роки, а не місяці. Але навіть так не існує чіткого консенсусу щодо того, що робити з Путіним у разі перемоги України.

Існує широка згода щодо того, що Україна повинна отримати засоби для стримування майбутнього російського вторгнення або в рамках НАТО, або в рамках якогось пакту з альянсом. Але президент Франції Еммануель Макрон і деякі союзники заявили, що вони остерігаються приниження Росії й хочуть, щоб Захід надав Україні гарантії безпеки, з якими Росія могла б жити. Натомість інші хочуть бачити перманентну деградацію російських збройних сил.

Макрон був найбільш відвертим у своєму прагненні до якнайшвидшого врегулювання. Відкидаючи розмови про зміну режиму в Москві й відкрито сумніваючись у здатності України досягти повної перемоги на полі бою, він закликав Україну почати переговори з Кремлем цього року після того, як вона отримає очікувані здобутки від контрнаступу.

Інші вказують на одну серйозну перешкоду: за словами західних дипломатів, президент України Володимир Зеленський і Путін ведуть екзистенційну боротьбу за майбутнє своїх країн, і кожен з них, як і раніше, вважає, що він може перемогти. Поки що обидві сторони не висловили жодної зацікавленості у розгляді питання про мир, і мало хто вважає, що це скоро зміниться.

Російський диктатор, який має великий резерв військ, вважає, що він може перечекати рішучість Заходу, тож навіщо вести переговори?

"Путін, швидше за все, розраховує, що час працює на його користь. І що продовження війни, в тому числі з можливими паузами в бойових діях, може бути його найкращим шляхом до остаточного забезпечення стратегічних інтересів Росії в Україні, навіть якщо на це підуть роки", - сказала Авріл Хейнс, директор національної розвідки США, під час виступу в Сенаті на початку березня.

Перспектива можливої зміни адміністрації США у 2024 році також може підбадьорити а Путіна, якщо він вважає, що президент-республіканець буде надавати меншу підтримку Києву.

Тим часом, санкції підточують економічний фундамент Росії. Але Путін поки що не зіткнувся з такою негативною реакцією всередині країни, яка могла б змусити його переглянути свою мету приєднання України до "великої Росії". Російська економіка не зазнала краху, як багато хто прогнозував, частково завдяки підтримці Китаю і продовженню закупівель нафти Індією та іншими країнами.

"Нас турбує те, що Росія все ще здатна стабілізувати свій бюджет. Це непросто, але вони справляються з санкціями краще, ніж ми могли б сподіватися", - сказав в інтерв'ю міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.

Підтримка, яку Путін отримав нещодавно під час візиту китайського лідера Сі Цзіньпіна, ймовірно, зміцнила його терпіння, - кажуть західні дипломати, зазначаючи, що тактика перечікування Заходу ефективно спрацювала для Путіна, коли Росія вторглася в Грузію у 2008 році, захопила Крим у 2014 році й військовим шляхом втрутилася в громадянську війну в Сирії у 2015 році.

Що стосується України, то США та їхні союзники неодноразово заявляли, що будь-яке рішення про те, як закінчиться війна, має бути прийняте Києвом, хоча дехто занепокоєний тим, наскільки витривалими будуть його прихильники, щоб зберегти свою підтримку.

"США ніколи не дозволять Україні впасти. Саме так я сприйняв візит президента Байдена до Києва. Я більше турбуюся про своїх західноєвропейських партнерів і друзів, тому що вони менш терплячі", - заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, маючи на увазі лютневий візит президента США Джо Байдена до української столиці.

Зеленський розраховує на те, що може бути прийнятним для його власного народу, зруйнованого війною. Поки що його уряд наполягає на тому, що він не зацікавлений у пошуках миру, доки не буде відновлено територіальну цілісність України.

"На думку дипломатів, навіть з новим озброєнням українські війська навряд чи отримають настільки вирішальну перевагу на полі бою, щоб Київ міг вимагати повернення всієї території", - йдеться в матеріалі Wall Street Journal.

Українські успіхи на початку війни були досягнуті в умовах, коли росіяни діяли далеко від власної території, коли російські лінії забезпечення зазнали краху, а моральний дух російських військ страждав від глибоких проблем. Боротьба за частину Донбасу під контролем Росії, де російські війська краще окопалися, ймовірно, буде набагато складнішою. Нещодавня кривава бійня за місто Бахмут, де кожна сторона зазнала великих втрат за невеликі територіальні здобутки, видається більш типовою для майбутнього війни.

Союзники України могли б зробити більше, щоб схилити баланс на користь Києва. Але питання про надання зброї, яка могла б це зробити, - це джерело розбіжностей. Велика Британія і Польща наполягають на постачанні більш потужного озброєння, причому британці, наприклад, надають зброю більшої дальності, а поляки обіцяють невелику кількість винищувачів.

США, бояться, що будь-який крок буде розцінений Путіним як ескалація. Тож з огляду на російський ядерний арсенал, вони поводяться більш обережно.США відмовились від відправки армійських тактичних ракетних комплексів MGM-140 більшої дальності або ATACMS. Навіть передові ракетні пускові установки HIMARS, які США надіслали, були модифіковані таким чином, що їхня дальність дії скоротилася.

Таким чином, Україні доводиться вести більш жорстку війну, маючи здебільшого аналогічну вогневу міць, хоч і з кількома десятками танків, наданих союзниками. США та їхні європейські союзники можуть змусити Зеленського здатися раніше, погрожуючи сповільнити постачання зброї та допомоги, завдяки яким Україна тримається. Але дозволити Путіну утримувати територію, яку він захопив після вторгнення, може виявитися політично фатальним для Зеленського.

Опитування, опубліковане минулого тижня Міжнародним республіканським інститутом показало, що 97% українських респондентів вважають, що Україна переможе. І цей показник не змінився з квітня минулого року. А 74% заявили, що Україна після війни збереже всі території, які вона мала в 1991 році.

Більше того, дехто в Європі та США розглядає війну як визначальний момент для демократії в усьому світі, що зміцнює їхню рішучість зберегти підтримку на довго.

"Всі, з ким я розмовляю по всьому світу, всі інші лідери вважають, що це, по суті, боротьба за цінності, в які ми віримо: за демократію, верховенство права, територіальну цілісність, свободу", - сказав в недавньому інтерв'ю прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Один високопоставлений європейський дипломат сказав, що, хоч серед союзників і ведуться певні дискусії про те, що може означати перемога чи поразка України, а також про елементи постконфліктного врегулювання, серйозних дипломатичних ініціатив поки що не спостерігається.

"Абстрактно розробити мирний процес не складно. Але знайти момент, коли це стане реалістичним варіантом, набагато, набагато складніше", - сказав посадовець.

Нарешті, союзники розглядають свій нинішній курс, незважаючи на його невизначеність, як єдиний прийнятний варіант, оскільки в тіні України ховається прагнення Китаю взяти під свій контроль Тайвань.

За даними американської розвідки, Сі Цзіньпін наказав своїм військам бути готовими в найближчі кілька років, якщо він вирішить здійснити вторгнення. Західні дипломати вважають, що китайському лідеру потрібна висока впевненість у своїх шансах на успіх. США і їхні союзники бачать свою роль в озброєнні Тайваню і підготовці власних збройних сил, аби посіяти сумніви, достатні для стримування Сі Цзіньпіна.

Лідер Китаю, як і Путін, вважає, що історія на його боці, вказуючи на світову фінансову кризу і хаотичний вихід США з Афганістану як на ознаки того, що Америка є занепадаючою гегемоністською державою. Якщо рішучість Заходу щодо України ослабне, то, на думку союзників, це стане потенційно катастрофічним сигналом для Сі Цзіньпіна, що він правий.