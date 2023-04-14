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На заході України вдруге за тиждень зафіксували землетрус

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Іршава, П'ятниця 14 квітня 2023 09:51
На заході України вдруге за тиждень зафіксували землетрус Фото: на Закарпатті стався землетрус (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сейсмологи зафіксували другий за тиждень землетрус на заході України. Підземний поштовх стався біля міста Іршава Закарпатської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного центру спеціального контролю.

Підземний поштовх стався о 4:54 у п'ятницю, 14 квітня. Епіцентр землетрусу знаходився на відстані 11 кілометрів на схід від Іршави на глибині 4 кілометри. Магнітуда поштовху 3,2 бала за шкалою Ріхтера. Він відноситься до ледве відчутних.

"Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - зазначають сейсмологи.

Останній землетрус у цьому районі фіксували 5 квітня 2023 року. Тоді магнітуда становила 2,2 бала.

Нагадаємо, що цього тижня, 12 квітня, землетрус зафіксували поблизу міста Яремче Івано-Франківської. Він теж був ледве відчутним потужністю 2,5 бала.

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