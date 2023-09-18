UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На заході і півночі дощі з грозами й нічне похолодання: прогноз погоди в Україні на тиждень

Фото: погода в Україні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Погода на заході та півночі України прогнозуються дощі з грозами. При цьому очікується невеличке нічне похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру в Facebook.

У наступні три доби переважно буде без опадів, однак лише у західних областях вдень 19-го та вночі 20-го вересня, а місцями на півночі країни впродовж доби 20 вересня пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами.

22 вересня вночі в Карпатському регіоні місцями прогнозується короткочасний дощ.

Вітер південних напрямків, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +8 +14 градусів, а на узбережжі морів та на Закарпатті до +17. Вдень температура коливатиметься від +22 до +27. При цьому завтра в західних областях буде +16 +21 градус.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні до кінця вересня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні