Заходи ЄС не змогли зупинити потік дезінформації Кремля, - Bloomberg

Як зазначається в публікації, майже через два роки RT.com недоступний в ЄС, але низка менш популярних дзеркальних сайтів надає той же контент, спрямований на підрив підтримки України з боку блоку. Один з них - sventr.site, або RT News навпаки.

"Ми плюємо на ваші санкції", - заявила головний редактор RT Маргарита Сімоньян у коментарях, переданих її прес-службою.

Згідно з каталогом реєстрації доменів WHOIS, Swentr був зареєстрований через три дні після оголошення санкцій ліцензіатом RT-АНО "ТВ Новини". За даними дослідницької групи Reset, це один із щонайменше 19 таких сайтів, які RT, схоже, використовує для охоплення аудиторії в ЄС.

Російські дезінформаційні платформи виявилися більш гнучкими, ніж спроби ЄС їх приборкати, з'являючись під новими іменами, щоб надати посилання своїм учасникам та іншим користувачам X із синьою галочкою, щоб просувати порядок денний Кремля, створюючи розкол серед членів НАТО та розпалюючи плутанину щодо війни.

З іншого боку, процес санкцій ЄС, як правило, просувається повільно, і йому важко зосередитися на цілі, що змінюється. Хоча Єврокомісія забезпечує керівництво та нагляд, завдання забезпечення дотримання санкцій здебільшого лежить на державах-членах, що ще більше ускладнює ситуацію.

Сайти-дзеркала

За словами віце-президента Віри Юрової, яка відповідає за протидію дезінформації, Європейська комісія знає про дзеркальні сайти і працює з країнами-членами над ефективним застосуванням санкцій.

"Хочу наголосити, що, незважаючи на деякі спроби обходу, санкції ефективні, - сказала Юрова. Ніхто не зможе знайти ці точки, переключаючи канали випадковим чином. Інтернет-пошукові системи та агрегатори новин не показують результати з цих джерел".

Ці заходи принесли певний успіх у маргіналізації російської дезінформації машини. За даними лічильника трафіку Semrush, у жовтні Swentr отримав майже 3 млн відвідувань. Це далеко від 141 мільйонів, які отримав RT.com, незважаючи на блокування на кількох ринках.

"Державні санкції щодо ЗМІ лише частково знизили здатність Кремля поширювати дезінформацію в ЄС, - заявив директор Reset щодо ЄС Фелікс Картте. Пропагандистська машина Кремля швидко використовує лазівки у нових правилах".

Sputnik, на який поширюються ті ж обмеження, що й RT, також працює через дзеркальні сайти, такі як sputnikglobe.com. За даними Reset, у той час як близько дюжини російських ЗМІ зазнали санкцій ЄС протягом усієї війни, RT і Sputnik мають найбільше охоплення між міжнародною аудиторією і найактивніше намагаються обійти ці заходи.

ІПСО Кремля

Росія продовжує використовувати "регулярні масові операції з дезінформації в різних країнах, щоб вплинути на результати виборів і поставити під сумнів чесність виборів, щоб поляризувати суспільство з певних питань", - сказала Байба Бразе, латвійський дипломат, яка до червня обіймала посаду помічника генерального секретаря з питань Громадська дипломатія в НАТО.

ЄС ввів санкції щодо RT 2 березня 2022 року, заборонивши його контент та призупинивши мовлення. Блок заявив тоді, що Росія "займається систематичною міжнародною кампанією дезінформації, маніпулювання інформацією та спотворення фактів з метою посилення своєї стратегії дестабілізації".

Незважаючи на заходи, що призвели до закриття офісів RT у Франції та Німеччині, телеканал знайшов різні способи їх обійти.

Російські медійні особи, такі як Сімоньян, які потрапили під санкції, мають облікові записи в соціальних мережах, а контент RT поширюється кількома мовами на платформах, включаючи X, TikTok і Facebook. Додаток для обміну повідомленнями Telegram – ще один популярний засіб масової інформації.

Видалення контенту вимагає постійної пильності. На YouTube компанії Alphabet, яка агресивно видаляє акаунти ЗМІ, що потрапили під санкції, передачі RT, як і раніше, регулярно репостяться.

Інші роблять менше. У вересні ЄС заявив, що X є найбільшим розповсюджувачем дезінформації серед великих соціальних мереж , і закликав власника Ілона Маска приборкати дезінформацію.

"Зусилля технологічних компаній з обмеження інформаційної війни Кремля були неоднорідними та нерішучими", - сказав Картте з Reset.

Стратегія пропагандистів

Ідеологічна гнучкість Росії є важливою перевагою при спробах розповсюдження дезінформації. Згідно з жовтневою доповіддю Держдепартаменту США про експорт пропаганди Кремля, вона часто прагне посіяти сумніви, а не встановити низку фактів.

Загальна стратегія полягає в тому, щоб використовувати контент із, здавалося б, незалежних джерел, а потім поширювати його через державні ЗМІ та російську мережу офіційних облікових записів у соціальних мережах.

Багато з них містять посилання Swentr, які пронизують платформи соціальних мереж, включаючи X, Reddit та Facebook. Статтями на дзеркалі сайту також діляться автори RT, деякі з яких мають сотні тисяч передплатників.

"У доктрині ведення війни Росії значна увага приділяється нетрадиційним методам ведення війни", - сказав Бразе. "Будь-яка західна країна, а також політичні, ділові, культурні лідери, неурядові організації, журналісти та впливові особи повинні усвідомлювати, що російська військова доктрина передбачає інтерес до них".