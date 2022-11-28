Для захисту від блекаутів Україна має створити "енергетичні острови", - Корбан

"Стратегічних рішень тут небагато. Вони є, але їх небагато. Насамперед це найефективніші системи ППО, які потрібно просити у наших партнерів. Patriot та інші. Це стратегічне рішення - отримання систем ППО та ПРО", - заявив Корбан.

Наступне рішення, на його думку, формувати енергетичні острови усередині України, усередині міст.

"Довге за часом та ємне за ресурсами. Тим не менш, я вважаю, що до цього завдання потрібно приступати зараз. Зараз вся енергосистема пов’язана між собою, і якщо вибивають трансформатори у Львівській та Запорізькій області, то Дніпро теж страждає", - сказав Корбан.