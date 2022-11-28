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Для захисту від блекаутів Україна має створити "енергетичні острови", - Корбан

Фото: Геннадій Корбан (прес-служба міськради)
Автор: Юлія Бойко

Ворог продовжує руйнувати нашу критичну інфраструктуру. Для захисту від блекаутів Україна має створити "енергетичні острови".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана в ефірі "Дніпро TV".

"Стратегічних рішень тут небагато. Вони є, але їх небагато. Насамперед це найефективніші системи ППО, які потрібно просити у наших партнерів. Patriot та інші. Це стратегічне рішення - отримання систем ППО та ПРО", - заявив Корбан.

Наступне рішення, на його думку, формувати енергетичні острови усередині України, усередині міст.

"Довге за часом та ємне за ресурсами. Тим не менш, я вважаю, що до цього завдання потрібно приступати зараз. Зараз вся енергосистема пов’язана між собою, і якщо вибивають трансформатори у Львівській та Запорізькій області, то Дніпро теж страждає", - сказав Корбан.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що до неділі, 27 листопада, енергетикам вдалося стабілізувати роботу енергосистеми України, але досі залишається дефіцит електрики на рівні 20%.

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ЕлектроенергіяГенадій Корбан