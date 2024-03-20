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Для захисту Харкова й інших регіонів. Україні потрібно достатньо систем ППО, - Зеленський

Середа 20 березня 2024 22:58
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Для захисту Харкова й інших регіонів. Україні потрібно достатньо систем ППО, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україні потрібно достатньо систем ППО, щоб захистити регіони, якій найбільше страждають від російських атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Але цього замало - усі це мають усвідомлювати. Харкову потрібно достатньо систем ППО. Сумщині потрібна ППО. Чернігівщині та всім іншим нашим регіонам, які потерпають від російського терору", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що ці захисні системи є в партнерів, і їм треба зрозуміти, що ППО має захищати життя.

Ракетний удар по Харкову 20 березня

Нагадаємо, сьогодні, 20 березня, у Харкові пролунав вибух під час російської ракетної атаки. Пізніше стало відомо про попадання в Холодногірському районі, постраждалих і сильну пожежу. Наразі через обстріл Харкова 20 березня вже відомо про п'ятьох загиблих. Також є зниклі безвісти.

Крім пожежі, викликаної обстрілом російських окупантів, у Харкові горіла одноповерхова складська будівля на вулиці Греківській, в районі Левади. Її гасять вісім підрозділів на автоцистернах

За попередніми даними, удар був завданий ракетою Х-59.

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