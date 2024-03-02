Захистіть своїх близьких: поради МОЗ проти пасивного куріння

Як і активне куріння, пасивне є небезпечним, адже може завдати шкоди здоровʼю людей, що оточують курця. Негативна реакція організму може бути як миттєвою, так і проявитися за певний час. Серед миттєвих реакцій - подразнення очей, носа, горла і легенів, іноді - головний біль, нудота і запаморочення. Може йтися і про загострення нападів астми.

Внаслідок тривалого впливу диму, який ми вдихаємо під час пасивного куріння, підвищується ймовірність захворіти на рак легенів, ішемічну хворобу серця, інфаркт та інсульт.

За даними Всесвітньої організації охорони здоровʼя, у всьому світі пасивне куріння щороку спричиняє приблизно 600 тисяч передчасних смертей, більшість з яких (64%) - серед жінок.

Найбільшого впливу пасивного куріння люди зазнають вдома, у багатоквартирних будинках. Навіть якщо у вашій родині ніхто не курить, дим може поширюватися вентиляційними каналами будинку.

Якщо ж курить хтось у сім’ї - дим поширюється з кімнати в кімнату і може залишатися в повітрі годинами, навіть якщо прочинити вікна. Тож не куріть вдома самі й не дозволяйте іншим, це саме стосується і куріння в авто - навіть із відкритими вікнами. Це небезпечно для тих, хто подорожує з вами.

Як уберегти близьких

Найкращий спосіб уберегти близьких від впливу пасивного куріння - кинути курити. Зробити це можна за допомогою професійного ресурсу - сайту сервісу "Я кидаю курити" stopsmoking.org.ua - розробленого, щоби безоплатно допомогти усім охочим позбутися нікотинової залежності.

Також в Україні працює онлайн-платформа - nosmoking.phc.org.ua, де можна подати скаргу, якщо хтось порушує антитютюнове законодавство.