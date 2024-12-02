Захистить, повідомить і викличе допомогу: як вибрати сигналізацію для авто

Для початку пояснимо, що сьогодні слід розуміти під повноцінною охоронною системою. Це електронний пристрій, який по-перше, перешкоджає крадію уїхати на вашій машині, а по-друге, в той чи інший спосіб повідомляє про спробу угону власника, а іноді і певну охоронну компанію.

Плюс всі нинішні системи мають комплект додаткових, так званих сервісних функцій, від дистанційного розблокування дверей до повідомлення по стан автомобіля і географічне місце його знаходження. Тому коли сучасну охоронну систему називають сигналізацією, це не зовсім точно, оскільки подання сигналу – не єдина її функція.

Охоронну систему (добре, хай "сигналку") не слід плутати з системами позиціонування – трекерами та логерами, які через супутникову GPS-систему визначають місце перебування машини і в той чи інший спосіб повідомляють про нього власника. Так само зовсім іншим рішенням буде і встановлення системи телематики, які зараз отримують поширення. Вони можуть дистанційно повідомити власникові якісь технічні параметри автомобіля, але не "тримають оборону" проти зловмисників, які зазіхають на чужу власність.

Охоронні функції сучасних "сигналок"

Блокування старту мотора;

Подання сигналу тривоги при спробі зловмисника проникнути в машину;

Подання сигналу тривоги при фізичному впливі на авто – ударах, поштовхах, переміщенні, нахилу тощо;

Режим антипограбування – протистояння силовому захопленню машини (Anti High Jeck).

Поширені сервісні функції

Дистанційне управління дверними замками;

Керування іншими пристроями машини – багажник, вікна, люк, турботаймер, автономний опалювач тощо;

Автоматичне блокування дверей під час руху;

Дистанційний запуск двигуна – за командою чи за таймером;

Функція "проведи мене додому" у темну пору (т. зв. ввічлива підсвітка);

Повідомлення власникові важливих даних про стан авто і статус охорони - по телефону або в інший спосіб;

Повідомлення власника про місце розташування машини;

Автоматичний виклик до автомобіля групи реагування охоронної компанії.

Зворотній зв’язок

Більшість охоронних систем сьогодні мають зворотній зв’язок із власником. Традиційний спосіб – через брелок, більш сучасний – на смартфон. В обох випадках водій отримує повідомлення типу "Став на охорону", "Тривога від датчика удару другого рівня", "Проникнення у салон" тощо. Зона дії брелка – кількасот метрів, зона зв’язку через смартфон збігається з покриттям мобільного оператора.

Відтак, керувати охороною та сервісними функціями можна через брелок або через телефон, причому у деяких моделях систем брелок навіть не передбачений. Моделі із GSM-модулем значно дорожче, але на сьогодні доля таких – не менше половини усіх встановлених.

Протиугінний захист

Зазвичай професійні крадії починають з того, що втручаються у радіообмін між брелком та головним блоком "сигналки" в машині. Тому більшість вдосконалень охоронних систем спрямовані на захист цього радіоканалу. В наші дні використовується два типи кодування сигналу: динамічний і діалоговий, останній все ще вважається надійним.

Наявність у сигналізації модуля GPS-позиціонування дає можливість відслідкувати місцеположення машини – як під час її відпочинку на парковці, так і у випадку захоплення зловмисниками. Деякі моделі охоронних систем не просто позначають місце точкою на карті, а фіксують весь маршрут автомобіля. Причому відслідковувати GPS-трек машини може і сам власник, і охоронна фірма, якій це доручено.

Встановлення системи на машину

Дуже важливим чинником успішної експлуатації охоронної системи і автомобіля в цілому буде інсталяція "сигналки". В багатьох випадках (наприклад, на автомобілях з CAN-шиною) це доволі складна справа, яка під силу далеко не кожному професійному автоелектрику.

Якщо коротко

Вибір охоронної системи для свого авто краще розпочати з консультацій з досвідченими користувачами подібних "сигналок". Також є сенс послухати думку інсталяторів, яким ви плануєте довірити її монтаж на машину. І тут же поцікавтеся, чи зможуть вони обслуговувати охоронну систему у випадку потреби. На щастя, сучасні моделі надійні і довговічні, але як і кожен складний виріб, вони іноді вимагають уваги фахівців.