Захист українців за кордоном пропонують посилити: що зміниться
Верховній Раді пропонують розглянути проект закону №11270, який повинен вдосконалити механізм реагування на випадки домашнього насильства та насильства за ознакою статі стосовно громадян України за кордоном.
РБК-Україна розповідає, що саме пропонує змінити зареєстрований у парламенті законопроект і що про нього відомо.
Що пропонує змінити законопроект
Згідно з пояснювальною запискою, проект закону №11270 має на меті вдосконалити механізм реагування на випадки домашнього насильства та насильства за ознакою статі стосовно громадян України за кордоном.
Він повинен також:
- забезпечити додаткові гарантії дотримання основоположних прав наших співгромадян за кордоном
- розширити коло суб'єктів, які здійснюють заходи із запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі
- поліпшити доступ громадян України, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі за кордоном, до правосуддя та всіх правових гарантій захисту в державі перебування
Основні положення документа пропонують внести зміни до чинного законодавства в частині включення закордонних дипломатичних установ України до переліку суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі.
Крім того, закон "Про запобігання та протидію домашньому насильству" має бути доповнений статтею 13-1, а закон "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" - статтею 13-3.
Ними визначаються повноваження закордонних дипломатичних установ України у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі.
Передбачається, зокрема, що дипломатичні представництва та консульські установи України:
- забезпечуватимуть надання консультаційної допомоги громадянам (у цій сфері)
- сприятимуть в отриманні правової допомоги громадянам України з питань запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі
- сприятимуть поверненню таких громадян в Україну - у разі необхідності
- взаємодіятимуть з іншими суб'єктами, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі
- звітуватимуть спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків - про результати здійснення повноважень у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі
Основне про проект закону
Проект закону №11270 про внесення змін до деяких законів з метою вдосконалення механізму реагування на випадки домашнього насильства та насильства за ознакою статі стосовно громадян України за кордоном було зареєстровано у Верховній Раді 17 травня 2024 року.
Ініціатором законопроекту виступила група народних депутатів: Марина Бардіна, Олена Кондратюк, Валентин Наливайченко, Ірина Констанкевич, Ольга Василевська-Смаглюк, Євгенія Кравчук та інші.
Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики під керівництвом Микити Потураєва.
Проект закону №11270 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)
22 травня документ було надано для ознайомлення народним депутатам.
У прикінцевих положеннях уточнюється, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.(за умови схвалення Верховною Радою та підписання президентом).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що безкоштовний захист у суді може отримати ще одна категорія українців.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Верховна Рада України, проект закону №11270.
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