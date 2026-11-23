За словами бізнесмена, ініціатором співпраці був саме Калашник. У 2025 році він, перебуваючи на посаді голови Київської обласної державної адміністрації, запросив представників його компаній до участі в реалізації плану стійкості Київщини та запропонував постачати металопрокат для будівництва захисних споруд. Соколов стверджує, що погодився працювати з відстрочкою платежу, оскільки інші постачальники відмовлялися надавати продукцію без передоплати.

"Конкретних термінів оплати на той момент не було. Було сказано, що після виконання робіт відбудеться укладання контрактів та оформлення документації. Роботи пропонували виконувати за принципом “Проєктуй і будуй”", - розповів він.

За словами Соколова, під час переговорів Калашник неодноразово посилався на президента України та представляв проєкт як виконання його особистих доручень.

"Під час кожної нашої розмови пан Калашник виступав від імені Президента. Посилався на те, що це його пряма вказівка і кожне питання перебуває під його особистим контролем. Президенту ми, звісно, довіряємо. І весь цей час я думав, що виконую вказівку президента", - заявив бізнесмен.

Він також стверджує, що Калашник особисто визначав генеральних підрядників, з якими Департамент регіонального розвитку укладав договори. Зокрема, йдеться про компанії "Консалтинг-Буд" та "Ю. Бі. Сі". Саме через них оформлювали частину робіт на 26 об’єктах підстанцій ПС-110. Соколов наголошує, що ці підприємства не пов’язані з його бізнесом.

Перші роботи на об’єктах, за його словами, розпочалися ще в грудні 2025 року. Це були пілотні проєкти із захисту підстанцій у Нових Петрівцях та Бородянці, які компанії збудували за три тижні. Перші договори, як стверджує Соколов, підписали лише наприкінці травня - вони стосувалися 26 об’єктів ПС-110.

Окремо бізнесмен розповів про зміну вимог до захисних споруд. За його словами, у лютому 2026 року компаніям повідомили про необхідність підвищити рівень захисту двох пілотних об’єктів до другого рівня. Це також пояснювали вимогою президента в межах програми "Україна - фортеця". Соколов стверджує, що йому повідомили: оплату за ці об’єкти можна буде отримати лише після виконання нових вимог.

Підприємець також заявив, що Калашник особисто відвідував будівельні майданчики та публічно демонстрував результати робіт. Зокрема, після завершення захисту чотирьох когенераційних установок у Славутичі у квітні 2026 року, за словами Соколова, на об’єкт приїжджали Калашник, прем’єр-міністр Юлія Свириденко та іноземна делегація. Водночас підприємець стверджує, що оплати за ці роботи досі немає, а документи на об’єкт не оформлені.

Соколов пояснює, що продовжував виконувати роботи, оскільки розраховував на попередні домовленості та обіцянки Калашника.

"Ми стали заручниками ситуації. І якщо в якийсь момент відмовимося від виконання подальших завдань, із нами гарантовано не розрахуються за роботи, які ми виконали раніше. Тому ми були змушені продовжувати виконувати роботи, сподіваючись, що за них також заплатять. І вкотре покладалися на чесне слово Калашника", - заявив бізнесмен.

За його словами, нині ситуація з документальним оформленням різних об’єктів суттєво відрізняється. Щодо підстанцій ПС-35, на які припадає 71 млн грн заявленої заборгованості, договори на проєктування та виконання робіт підписані, однак оформлення документації розпочалося лише наприкінці жовтня. При цьому Соколов стверджує, що роботи на цих об’єктах завершили ще в червні.

Щодо захисту когенераційних установок, за його словами, не підписані навіть договори на проєктування, а виконані роботи не підтверджені актами приймання. На вежу спеціального зв’язку в Яготинському районі договір на проєктування укладено, проте договору на виконання робіт та актів приймання немає, хоча монтаж вежі завершили ще в серпні.

Інша ситуація з 26 об’єктами ПС-110: договори на роботи були укладені між Департаментом регіонального розвитку та генеральними підрядниками, а розрахунки за поставлений Соколовим металопрокат мають відбуватися через ці компанії після отримання ними фінансування.

Загалом, за попередніми заявами бізнесмена, його компанії виконали роботи із захисту 30 підстанцій ПС-35, 34 когенераційних установок, виготовили та встановили 69 турельних веж і 16 веж РЕБ, постачали матеріали для захисту доріг від FPV-дронів, а також брали участь у роботах на 26 підстанціях ПС-110. Водночас частина цих робіт, за його твердженням, досі не має належного договірного оформлення, а виконані роботи залишаються неоплаченими.

Соколов заявив, що готовий запросити журналістів, народних депутатів і правоохоронців на об'єкти, щоб продемонструвати фактичний стан будівництва та підтвердити виконання робіт його компаніями.