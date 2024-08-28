Захист дітей від депортації: міжнародна експертна група Bring Kids Back UA презентувала Білу книгу

"Четвертий пункт Формули миру та ініціатива Bring Kids Back UA, започаткована Президентом України Володимиром Зеленським, мають чітку мету – повернути кожну викрадену дитину додому. Без умов. Без винятків. Це не просто державна ініціатива – це наш обов’язок перед дітьми та майбутніми поколіннями", – сказав Андрій Єрмак.

Над Білою книгою працювали понад 15 міжнародних експертів та організацій у галузі міжнародного права. Цей документ розкриває систематичний характер депортації та примусового переміщення дітей, які здійснює держава-агресорка. У ньому чітко зафіксовані всі докази.

Андрій Єрмак закликав учасників зустрічі об’єднати зусилля заради повернення українських дітей додому, спонукати країни розробляти дієві інструменти для захисту прав дитини, враховуючи рекомендації Білої книги.

"Сьогодні ми не просто презентуємо документ. Ми спонукаємо до дій. Ми закликаємо міжнародну спільноту рішуче засудити ці злочини та зробити все можливе для повернення наших дітей. Адже, захищаючи їхнє майбутнє, ми захищаємо майбутнє всього людства", – підсумував очільник Офісу глави держави.

Радниця та уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук зазначила, що Україна із самого початку говорила, що Росія викрадає українських дітей, щоб знищити майбутнє нашої країни.

"Ця Біла книга є частиною ширших зусиль щодо захисту прав дітей та їхнього повернення до України. Ми продовжимо діяти, щоб ці діти могли знову повернутися до своїх сімей", – наголосила вона.

Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що всі причетні до цього злочину – від солдатів до найвищого керівництва Росії – мають бути притягнуті до відповідальності.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець додав, що правова основа, закладена Білою книгою, допоможе Україні заручитися підтримкою партнерів у межах імплементації четвертого пункту Формули миру.

Старша радниця з питань перехідного правосуддя Фонду "Партнерство за сильну Україну" Шаранжіт Пармар наголосила, що Росія використовує дітей як інструмент для досягнення своїх політичних цілей, порушуючи принципи міжнародного права.

На презентації також були присутні члени Міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA, представники країн – членів Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, народні депутати, представники українських та міжнародних правозахисних організацій. Захід модерувала радниця керівника Офісу Президента України, операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

Розробка Білої книги здійснювалася за підтримки Фонду "Партнерство за сильну Україну".