Захист у Чехії: які документи необхідні для продовження статусу в МВС

У Чехії триває другий етап продовження тимчасового захисту для українців – візит до відділення МВС для вклеювання візи. У цьому році деякі правила змінилися.

Які документи необхідно мати при відвідуванні відділення та що варто врахувати біженцям, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz .

Які документи треба пред'явити у відділенні МВС

Перший етап продовження тимчасового захисту у Чехії тривав з 8 січня до 15 березня 2024 року. Тоді треба було пройти онлайн-реєстрацію та записатися для візиту до відділення МВС. Ті українці, які встигли це зробити, отримали продовження тимчасового захисту до 30 вересня 2024 року.

Вклеювання візової наклейки під час відвідування відділення МВС продовжить тимчасовий захист до 31 березня 2025 року.

Із собою слід взяти такі документи:

дійсний закордонний паспорт, якщо є, або інший документ, що посвідчує особу;

підтвердження про наявність житла. Це може бути підтвердження про проживання (potvrzení o zajištění ubytování), підписане власником або уповноваженим користувачем квартири/нерухомості (для фізичних осіб та юридичних осіб заповнюються різні формуляри);

письмове підтвердження про наявність житла (doklad (potvrzení) o zajištění ubytování) – підпис власника квартири/нерухомості або уповноваженої особи, яка розпоряджається цим житлом має бути офіційно завіреним;

договір оренди або суборенди: завірений підпис не потрібен. У МВС рекомендують подати завірену копію договору, бо надані документи будуть прикріплені до справи;

якщо підтвердження підписане не власником нерухомості, необхідно надати документ який підтвердить зв’язок між власником нерухомості та особою, яка підписала підтвердження (це може бути довіреність від власника або завірена копія договору);

підтвердження про проживання не потрібне, якщо людина живе у державному гуманітарному житлі.

Для кожного члена домогосподарства треба надати окреме підтвердження про проживання – як для дорослих, так і для дітей.

Фото: Українські біженці у Чехії (gettyimages.com)

Які документи необхідні для продовження захисту дітей до 15 років

Дітям до 15 років не обов'язково бути присутніми при продовженні захисту. Для такої дитини до відділення МВС потрібно взяти:

документи, які уповноважують представляти дитину віком до 15 років (свідоцтво про народження, закордонний паспорт одного з батьків із даними дитини, афідевіт (власноручне засвідчення) у відділенні органу соціально-правового захисту дітей (OSPOD);

якщо діти до 15 років не будуть присутні особисто під час візиту до відділення, варто взяти з собою фотографію паспортного формату, яка була зроблена нещодавно.

До відділення МВС також рекомендується прийти трохи раніше, щоб отримати номер в електронній черзі.