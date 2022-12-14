UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Захиснику "Азовсталі" Діанову зробили операцію на руці в США

Фото: захиснику "Азовсталі" Діанову зробили операцію на руці в США (FC SHAKHTAR)
Автор: Ілона Свиридова

Морпіх, захисник "Азовсталі" Михайло Діанов був прооперований в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ФК "Шахтар", який взяв на себе витрати на лікування героя.

"Операція пройшла успішно. Після реабілітації права рука Михайла повноцінно функціонуватиме. Найближчими днями Діанов повернеться до України", - йдеться в повідомленні футбольного клубу.

Морпіх мав поранення в руку, і став відомим продовжуючи бої за Азовсталь із зовнішньою металевою шиною на руці.

Після звільнення Діанова з полону українці зібрали на його лікування 23,4 млн грн. Однак всі витрати на лікування і реабілітацію захисника Маріуполя взяв на себе ФК "Шахтар". Після цього Діанов вирішив віддати зібрані йому кошти на допомогу своїм побратимам.

Як відомо, у листопаді перші 3 млн грн Діанов направив у "Фонд підтримки родин захисників "Азовсталі" для допомоги дітям загиблих героїв. За словами морпіха, ці гроші підуть на допомогу дітям полеглих захисників Азовсталі.

Пізніше ще 1 млн він передав родинам загиблих героїв - захисників Азовсталі и 1,7 млн грн на біонічні протези ветеранам.

Читайте РБК-Україна в Google News
АзовстальСполучені Штати Америки