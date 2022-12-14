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Захиснику "Азовсталі" Діанову зробили операцію на руці в США

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Середа 14 грудня 2022 13:33
Захиснику "Азовсталі" Діанову зробили операцію на руці в США Фото: захиснику "Азовсталі" Діанову зробили операцію на руці в США (FC SHAKHTAR)
Автор: Ілона Свиридова

Морпіх, захисник "Азовсталі" Михайло Діанов був прооперований в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ФК "Шахтар", який взяв на себе витрати на лікування героя.

"Операція пройшла успішно. Після реабілітації права рука Михайла повноцінно функціонуватиме. Найближчими днями Діанов повернеться до України", - йдеться в повідомленні футбольного клубу.

Морпіх мав поранення в руку, і став відомим продовжуючи бої за Азовсталь із зовнішньою металевою шиною на руці.

Після звільнення Діанова з полону українці зібрали на його лікування 23,4 млн грн. Однак всі витрати на лікування і реабілітацію захисника Маріуполя взяв на себе ФК "Шахтар". Після цього Діанов вирішив віддати зібрані йому кошти на допомогу своїм побратимам.

Як відомо, у листопаді перші 3 млн грн Діанов направив у "Фонд підтримки родин захисників "Азовсталі" для допомоги дітям загиблих героїв. За словами морпіха, ці гроші підуть на допомогу дітям полеглих захисників Азовсталі.

Пізніше ще 1 млн він передав родинам загиблих героїв - захисників Азовсталі и 1,7 млн грн на біонічні протези ветеранам.

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Азовсталь Сполучені Штати Америки
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