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Защитнику "Азовстали" Дианову сделали операцию на руке в США

Новина українською →
Среда 14 декабря 2022 13:33
Защитнику "Азовстали" Дианову сделали операцию на руке в США Фото: защитнику "Азовстали" Дианову сделали операцию на руке в США (FC SHAKHTAR)
Автор: Илона Свиридова

Морпех, защитник "Азвстали" Михаил Дианов был оперирован в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ФК "Шахтер", взявший на себя расходы на лечение героя.

"Операция прошла успешно. После реабилитации правая рука Михаила будет полноценно функционировать. В ближайшие дни Дианов вернется в Украину", - говорится в сообщении футбольного клуба.

Морпех получил ранение в руку, и стал известен продолжая бои за Азовсталь с наружной металлической шиной на руке.

После освобождения Дианова из плена украинцы собрали на его лечение 23,4 млн. грн. Однако все расходы по лечению и реабилитации защитника Мариуполя взял на себя ФК "Шахтер". После этого Дианов решил отдать собранные ему средства в помощь своим собратьям.

Как известно, в ноябре первые 3 млн грн Дианов направил в Фонд поддержки семей защитников "Азовстали" для помощи детям погибших героев. По словам морпеха, эти деньги пойдут на помощь детям павших защитников Азовстали.

Позже еще 1 млн он передал семьям погибших героев - защитников Азовстали и 1,7 млн грн на бионические протезы ветеранам.

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Азовсталь Соединенные Штаты Америки
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