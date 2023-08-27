Захисники просуваються на південь від Роботиного, але попереду лінії оборони росіян

"Попри досить важкі бойові умови, наші війська просувалися в районах Урожайного, Роботиного. І на цей час просуваються в напрямку Новопрокопівки біля Роботиного та в напрямку Мала Токмачка - Очеретувате", - сказав речник.

скриншот deepstatemap.live

За його словами, російські загарбники на південному напрямку зазнають втрат, тому змушені перекидати війська з інших ділянок фронту.

"Вони безповоротно втрачають щодоби до 100 осіб, а ще є поранені, полонені. Минулої доби загалом вони втратили 305 осіб. І намагаються це латати, але виходить сумбур", - наголосив Штупун.

При цьому речник підкреслив, що попереду на захисників чекають "досить потужні" російські лінії оборони.

Наступ України

Цього літа наші воїни активізували наступальні дії на півдні та сході України. Захисники просувають на флангах Бахмутського напрямку, де вже довгий час точаться активні бойові дії.

Також ЗСУ змогли просунутися у Запорізькій області та на заході Донецької області, де звільнили понад 10 населених пунктів.

При цьому нещодавно наші бійці зайти у населений пункт Роботине Запорізької області. Аналітики ISW вважаються, що ЗСУ наблизились до чергової лінії оборони росіян в Запорізькій області, а бійці просуваються через найскладнішу ділянку оборонних позицій окупантів.

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