Захисник "Торонто" провчив молодого, хуліган "Сан-Хосе" розібрався з двома: бійки вечора НХЛ

Льодові забіяки повернулися до звичної справи в регулярній першості Національної хокейної ліги відразу ж після Різдва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків .

У третьому періоді "Битви за Онтаріо" на майданчику в спарингу зійшлися оборонець "Торонто" Вільям Лагессон і центрфорвард "Оттави" Рідлі Грейг. Шведу не сподобалося, як молодий нахаба атакував голкіпера на "п'ятаку".

Лагессон відтягнув опонента за ворота та надавав добрячих стусанів. Грейг заледве втримався на ногах, а після невдалої спроби контратакувати отримав ще кілька ударів у голову. Зрештою, в бій втрутилися рефері та виписали обом по 5 хвилин штрафу.

У фінальній 20-хвилинці зав'язалася і бійка в Лос-Анджелесі. Порушником спокою став центрфорвард "Сан-Хосе" Люк Канін. Він біля борту недружньо зустрів вінгера "Кінгз" Артура Калієва.

За того спробував заступитися нападник "Лос-Анджелеса" Алекс Лаферр'єр. Він атакував суперника, коли той піднімався з льоду. Першим ударом господар влучив у голову кривднику Калієва, але той відповів шквалом випадів. Після кількох аперкотів Лаферр'єр упав. Канін отримав 5-хвилинний штраф, а вінгер "Кінгз" – 2+5.