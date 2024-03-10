UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Захисник "Тампи-Бей" з п'ятьма асистами став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фото: Даррен Реддіш (крайній ліворуч) проявив асистентські здібності (twitter.com/TBLightning)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив оборонця "Тампи-Бей Лайтнінг" Даррена Реддіша першою зіркою ігрового вечора регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

28-річний канадець став співавтором розгрому "Філадельфії" (7:0). Він узяв участь у п'яти гольових комбінаціях "блискавок".

У першому періоді Реддіш віддав передостанні передачі, коли відзначилися Хедман і Пол. Згодом він допоміг Шірі оформити третю шайбу. Побиття "Флаєрс" продовжили Пойнт і Дюклер.

Реддіш знову опинився в епіцентрі подій у фінальній 20-хвилинці. Спершу він разом із Пойнтом підготував узяття воріт Хедманом. А під завісу поєдинку Хейгел реалізував більшість "Тампи-Бей" дальнім кидком після передачі канадського оборонця.

До топ-трійки зірок також потрапили нападник "Вегаса" Джонатан Оді-Маршессо та вінгер "Флориди" Владімір Тарасенко. Перший оформив хет-трик у протистоянні з "Детройтом" (5:3). Натомість росіянин із дублем і асистом доклався до розгрому "Калгарі" (5:1).

Усі результати вечора в НХЛ:

 

До слова, раніше склали підбірку народжених 29 лютого спортивних зірок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛХокей