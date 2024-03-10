Захисник "Тампи-Бей" з п'ятьма асистами став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив оборонця "Тампи-Бей Лайтнінг" Даррена Реддіша першою зіркою ігрового вечора регулярного чемпіонату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
28-річний канадець став співавтором розгрому "Філадельфії" (7:0). Він узяв участь у п'яти гольових комбінаціях "блискавок".
У першому періоді Реддіш віддав передостанні передачі, коли відзначилися Хедман і Пол. Згодом він допоміг Шірі оформити третю шайбу. Побиття "Флаєрс" продовжили Пойнт і Дюклер.
Реддіш знову опинився в епіцентрі подій у фінальній 20-хвилинці. Спершу він разом із Пойнтом підготував узяття воріт Хедманом. А під завісу поєдинку Хейгел реалізував більшість "Тампи-Бей" дальнім кидком після передачі канадського оборонця.
До топ-трійки зірок також потрапили нападник "Вегаса" Джонатан Оді-Маршессо та вінгер "Флориди" Владімір Тарасенко. Перший оформив хет-трик у протистоянні з "Детройтом" (5:3). Натомість росіянин із дублем і асистом доклався до розгрому "Калгарі" (5:1).
Усі результати вечора в НХЛ:
До слова, раніше склали підбірку народжених 29 лютого спортивних зірок.
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