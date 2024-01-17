Захисник "Сан-Хосе" відправив на лід двох, одноклубник покарав третього: бійки вечора НХЛ

Черговий ігровий день регулярної першості в Національній хокейній лізі подарував сутички на льодових аренах у Вашингтоні та Чикаго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків .

У столиці посеред першого періоду з'ясувати взаємини біля лав запасних вирішили оборонець "Вашингтона" Джоел Едмундсон і хуліган "Анахайма" Росс Джонстон. Останній витягнув опонента на двобій та кілька разів спробував "прописати" правою.

Утім, господар льоду не пропустив випади нападника "Дакс", а натомість контратакував. Джонстон втратив шолом, але встояв на ногах і спробував здолати суперника другим темпом. Зрештою, рефері зупинили спаринг на проміжній нічиїй.

Тим часом у штаті Іллінойс гаряче було двічі. До того ж, бійки зав'язалися фактично одна за одною. Ініціатором першої став оборонець "Сан-Хосе" Кайл Берроуз. Він в ігровому епізоді грубо відправив у борт молодого вінгера "Чикаго" Лукаса Райхеля.

За нього вирішив заступитися трохи старший нападник "Блекгокс" Коул Гаттмен. Утім, 28-річний Берроуз двічі кинув того на лід і кілька разів непогано влучив у корпус і голову. Хуліган отримав 2+5 за поштовх суперника на борт і бійку. Натомість Гаттмен – ті ж 2+5 за грубу гру та бійку.

А за кілька хвилин навкулачки зійшлися старі знайомі-тафгаї. Досвідченому канадському нападнику "Шаркс" Скотту Сабурену не сподобалось, як оборонець "Чикаго" Джарред Тінорді ліктем у голову зустрів форварда гостей Джастіна Бейлі.

Господар льоду спробував схопити Сабурена за джерсі. Той відповів доволі акцентованими ударами. Тінорді встояв на ногах і почав відповідати на кожен удар опонента. Утім, випади вінгера "Сан-Хосе" здалися вправнішими. Синець на лобі американця стане підтвердженням.