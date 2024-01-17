Защитник "Сан-Хосе" отправил на лед двоих, одноклубник наказал третьего: драки вечера НХЛ

Очередной игровой день регулярного первенства в Национальной хоккейной лиге подарил схватки на ледовых аренах в Вашингтоне и Чикаго.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на протоколы поединков .

В столице посреди первого периода выяснить отношения у скамеек запасных решили защитник "Вашингтона" Джоэл Эдмундсон и хулиган "Анахайма" Росс Джонстон. Последний вытащил оппонента на поединок и несколько раз попытался прописать правой.

Впрочем, хозяин льда не пропустил выпады нападающего "Дакс", а в ответ контратаковал. Джонстон потерял шлем, но устоял на ногах и попытался одолеть соперника вторым темпом. В конце концов рефери остановили спарринг на промежуточной ничьей.

Тем временем в штате Иллинойс горячо было дважды. К тому же драки завязались фактически одна за другой. Инициатором первой стал защитник "Сан-Хосе" Кайл Берроуз. Он в игровом эпизоде грубо отправил в борт молодого вингера "Чикаго" Лукаса Райхеля.

За него решил вступиться немного старше нападающий "Блэкхокс" Коул Гаттман. Впрочем, 28-летний Берроуз дважды бросил его на лед и несколько раз неплохо попал в корпус и голову. Хулиган получил 2+5 за толчок соперника на борт и потасовку. А Гаттман – те же 2+5 за грубую игру и драку.

А через несколько минут на кулаках сошлись старые знакомые-тафгаи. Опытному канадскому нападающему "Шаркс" Скотту Сабурену не понравилось, как защитник "Чикаго" Джарред Тинорди локтем в голову встретил форварда гостей Джастина Бэйли.

Хозяин льда попытался схватить Сабурена за джерси. Тот ответил довольно акцентированными ударами. Тинорди устоял на ногах и стал отвечать на каждый удар оппонента. Впрочем, выпады вингера "Сан-Хосе" показались более уверенными. Синяк на лбу американца станет подтверждением.