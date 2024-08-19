Захисні екрани від "Сталевого фронту" Ахметова вже працюють на фронті

Українські солдати та інженери знайшли спосіб зробити американську техніку більш захищеною на полі бою, встановивши сталеві екрани на танки Abrams і бронемашини Bradley. Ці заходи приймаються у відповідь на зростаючу загрозу з боку російських дронів, які активно використовуються у війні на виснаження, – зазначають журналісти. Вони поспілкувалися із бійцями 47-ї ОМБр, які, як відомо, мають американські бойові машини.

"Bradley - найкраща машина, яку я коли-небудь водив. Враховуючи кількість попадань на полях битв, якби ми досі використовували наші старі БМП-1 або БМП-2, втрати були б у два-три рази вищими", - поділився Олександр Ширшин, солдат 47-ї механізованої бригади.

Утім він же зазначив, що у "американців" є вразливі місця для дронів-камікадзе.

"Більшість травм та пошкоджень трапляються під час посадки та висадки екіпажу або через FPV та інших безпілотників. Ми нічого не можемо зробити з першим фактором, але можемо компенсувати другий за допомогою металевої сітки", - сказав Ширшин, посилаючись на широко використовувані "безпілотники від першої особи".

Ці сталеві екрани спеціально для танків та БМП розробила ініціатива "Сталевий фронт" бізнесмена Ріната Ахметова. Вони встановлюються поверх активної броні.

"Ми взяли керівництво по стандартах НАТО і адаптували його. На виготовлення одного сталевого екрану йде тиждень, а на його встановлення - близько 12 годин", - зазначив Олександр Мироненко, головний операційний директор групи "Метінвест" і представник "Сталевого фронту".

Захисні екрани, встановлені на "Абрамси" та "Бредлі" допомагають відбити атаки дронів, запобігаючи пошкодженням машин і знижуючи втрати серед екіпажу. За словами Ширшина, що цитує ABC News, екрани підвищили виживаність і людей, і машин.

"Ми бачимо, що могли б уникнути втрат, яких зазнавали раніше", - сказав Ширшин.

Бійці вже випробовують ці захисні екрани в бойових умовах на сході України, де техніка стикається з постійною загрозою з боку російських дронів і замінованих полів. Відео, розміщені в соціальних мережах, очевидно, демонструють, як транспортні засоби та їх екіпажі виживають на густо видобутих полях.

У той час як "Бредлі" тільки почали випробовувати свої спеціальні сталеві екрани, танки Abrams вже кілька місяців їздять у них. Українські війська почали використовувати їх у лютому цього року біля Степового, Авдіївки та Бердичева на сході.

За словами Міка Малроя, колишнього заступника помічника міністра оборони, відставного офіцера ЦРУ і морського піхотинця США, танки та інші броньовані машини вже давно стали мішенню менш дорогих смертоносних контрзаходів, таких як ракети і снаряди, а тепер і безпілотники. Доповнення, які роблять українці, схожі на те, що він бачив у минулому.

"З мого досвіду, ці зусилля ефективні. Якщо вони, ймовірно, розмістять їх на своїх танках, то вони довели свою цінність", - сказав він.

Представники США заявили, що в 2023 році вони відправлять в Україну 31 танк Abrams. Понад 100 машин Bradley також були відправлені в Україну для допомоги в боротьбі з Росією, заявив Білий дім.

Нагадаємо, "Сталевий фронт" Ріната Ахметова – це мілітарна ініціатива українського бізнесмена, яка об'єднує всю допомогу його бізнесів для Сил оборони України. Від початку повномасштабного вторгнення сума допомоги для військових і цивільних становить 9 млрд грн.