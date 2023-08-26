Захищав Київ та добивався передачі F-16. Що відомо про загиблого льотчика "Джуса"

Андрій "Джус" Пільщиков був льотчиком винищувача МіГ-29. Він служив у складі 40-ї бригади тактичної авіації. Свого часу "Джус" закінчив Харківський національний університет Повітряних сил.

З початком широкомасштабного російського вторгнення захищав небо України. Був одним із "Привидів Києва", а також брав участь в обороні неба інших областей.

У 2018 році брав участь у міжнародних навчаннях "Чисте небо". Саме тоді американці підібрали йому позивний "Джус".

В інтерв'ю The Washington Post, Financial Times CNN, Fox News BBC News закликав західних партнерів надати Україні сучасні винищувачі.

Загибель

25 серпня напередодні Дня авіації України під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіштовхнулися два літаки L-39. В результаті авіакатастрофи загинули троє пілотів, серед них і "Джус".

Заклики передати Україні сучасні винищувачі

"Джус", не називаючи свого прізвища, в інтерв'ю західним ЗМІ закликав західних партнерів надати Україні сучасні винищувачі.

У 2022 році він побував у Сполучених Штатах і зустрічався там із радником президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейком Салліваном та американськими законодавцями. Він також закликав їх передати сучасні винищувачі.

"Джус" про перші дні повномасштабної війни

"Перші дні були в мене вельми не характерні для льотчика. Коли я прибув на аеродром по тривозі, літаки вже були розосереджені на інших летовищах. Тому потреби в мені як в льотчику не було. Це не дивно, адже пілотів завжди більше, ніж літаків. Тому я займався наземною обороною аеродрому, була загроза диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) і ворожого десанту", - розповідав він в інтерв'ю DW.

За його словами, тоді завдяки координації зі спецпризначенцями та волонтерами вдалося захистити аеродром. До того ж вдавалося обслуговували та озброювати українські літаки, які прилітали. Так пройшли перші два тижні. Потім "Джус" вже виконував завдання безпосередньо як пілот, в літаку.

На початку війни, коли виганяли російських окупантів із півночі України, він прикривав ударну авіацію. Як розповідав "Джус" у квітні цього року, на той момент лінія бойового зіткнення швидко змінювалася і маневрувала ППО. Внаслідок, не було чіткої картинки навколишньої ситуації.

"Ця невідомість, куди ти летиш, напружує і викликає певний мандраж. Зараз на східному напрямку також є ризиковані завдання, хоч усе вже зрозуміліше й прогнозованіше. Тому психологічно себе налаштовуєш. Інколи жартома думаєш, що краще не знати про загрози і може так було б простіше, тому що так певне накручування може бути. Втім, за понад рік війни вже всі звикли", - говорив пілот.

Поїздка до Сполучених Штатів

Розповідаючи про поїздку української делегації до США, "Джус" розповідав:

"Тоді ми їхали буквально з поля бою розповісти про стан справ. Наша делегація в першу чергу порушувала питання ППО - на той час найбільш критичного озброєння. Слава Богу, нам допомогли з цим, і зараз в Україні є системи Patriot, NASAMS, IRIS-T. Хлопці все це освоїли й дуже успішно використовують. Можна сказати, що тоді нам повірили й довірили ППО".

Він додав, що також тоді обговорювали необхідність озброєння для сухопутних військ і літаків.