Захищав аеропорт Донецька та має звання герой України. Що відомо про нового командувача ССО

Олександр Трепак народився 15 вересня 1976 року в родині військовослужбовця. Саме тому після закінчення школи, у 1993 році обрав військову кар'єру. Він є військовим у четвертому поколінні.

Початок військової кар'єри

Свою кар'єру він розпочав ще у 1993 році - тоді він зміг обійняти низку посад у розвідувальних підрозділах. Він прослужив у кількох видах розвідки: військовій, радіорозвідці та інформаційній. Там він отримав позивний "Редут".

У 2008 році Трепак почав проходити службу у лавах 3-го окремого полку спеціального призначення оперативного командування "Південь" Сухопутних військ, штаб якого розташований в місті Кропивницький. Під час служби там він став командиром загону спеціального призначення.

Служба в АТО та захист аеропорту Донецька

Участь в антитерористичній операції Трепак приймав з початку 2014 року. У червні того ж року група спеціального призначення на чолі з Трепаком проводила операцію з пошуку та евакуації тяжкопораненого командира Центру забезпечення бронетанковим озброєнням полковника Володимира Чобітка неподалік Бахмута.

Тоді Олександр Трепак разом з групою бійців зміг захопити блокпост російських бойовиків на в’їзді до Бахмута та утримував його протягом трьох годин. Це дозволило забезпечити коридор безпеки для доставки другою підгрупою командира центру до місця евакуації гелікоптером.

У бою він отримав кульове поранення в ногу, але відмовився від евакуації та дві доби керував відбиттям атак російських бойовиків на Центральну артилерійську базу озброєння у селищі Парасковіївка Бахмутського району Донецької області.

Трепак пройшов лікування у госпіталі та з 27 серпня до 3 жовтня 2014 року обіймав посаду старшого військового начальника з оборони території Донецького аеропорту.

Трепак безпосередньо керував відбиттям усіх спроб штурму та захоплення аеропорту Донецька. Він організував контрдиверсійну та контрзасадну роботу біля аеропорту. Саме це не дозволило росіянам перекрити шляхи постачання захисникам аеропорту продуктів та боєприпасів.

Саме Трепак став прототипом героя фільму Ахтема Сеітаблаєва "Кіборги", який присвячений обороні аеропорту Донецьк.

Трепак отримав звання Героя України

12 лютого 2015 року указом президента за особисту мужність, героїзм та високий професіоналізм Олександру Сергійовичу Трепаку присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".

З 23 березня 2016 до 3 листопада 2020 року Олександр Трепак був командиром 3-го окремого полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

А наприкінці 2020 року він став заступником командувача - начальником штаба ССО. У грудні 2021 року Трепак став бригадним генералом та має звання повний кавалер ордену Богдана Хмельницького.

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