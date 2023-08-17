Західні союзники мають допомогти Україні з повним розблокуванням портів, - дипломат

"Зернова угода значно підірвала економіку України, яка значною мірою залежала від морського експорту. Тільки у 2022 році ВВП України скоротився майже на 30%, і країні довелося покладатися на економічну допомогу іноземних партнерів та міжнародних організацій, щоб запобігти натиску Росії та розпочати контрнаступ". , - Вказав експерт.

Він підкреслив: Росія використовує Чорне море як знаряддя війни, тому колишні умови та зернова угода не повинні продовжуватися.

"Натомість міжнародні прихильники повинні вимагати повного захисту перевезення через Чорне море всіх українських товарів, а не тільки зерна. Це дасть Україні 20 мільярдів доларів: таке суттєве вливання готівки значно зменшило б економічний тягар для іноземних союзників", - наголосив Гілмор.

На його думку, для повного розблокування портів партнери України мають створити надійний та ефективний механізм страхування ризиків для забезпечення безпеки суден, які прямують до українських портів та з них. Крім того, члени НАТО повинні посилити санкції проти Росії за будь-які терористичні дії в Чорному морі проти українських судів. Росія ж, безумовно, намагатиметься такої реакції Заходу уникнути.

"Захід має визнати: зернова угода раніше не працювала належним чином, а тепер досягла точки неповернення. Наступним напрямком має стати тісна співпраця з НАТО, щоб забезпечити безпечне транспортування всіх українських торговельних суден, а не лише тих, що перевозять зерно. Тоді Україна зможе фінансувати свої військові дії, не покладаючись на своїх друзів на Заході", - резюмував експерт.

Як відомо, раніше американський дипломат Курт Волкер закликав країни НАТО давати військову відповідь у разі, якщо РФ атакуватиме комерційні судна у міжнародних водах Чорного моря, адже такі дії є актом піратства.

У свою чергу, віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков заявив, що Україна потребує вільного морського експорту, і закликав міжнародне співтовариство об'єднатися для розблокування українських портів.