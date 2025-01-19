Захід вважає, що пошкодження кабелів у Балтиці не були диверсією РФ, - WP

Розслідування, в якому беруть участь фахівці з кількох європейських країн і США, поки що не виявило доказів того, що підозрювані комерційні судна навмисно здійснили "якірні диверсії" або діяли за вказівкою Москви.

Зібрані матеріали, включно з перехопленими переговорами, вказують на те, що інциденти могли бути результатом випадкових помилок, викликаних недостатньою кваліфікацією екіпажів і поганим технічним станом суден.

Американські джерела заявляють, що в кожному з випадків є "очевидні пояснення", що підтверджують випадковий характер ушкоджень, і відсутні свідчення, що пов'язують подію з Росією. Аналогічної думки дотримуються представники двох європейських розвідслужб, згодні з оцінками своїх американських колег.

Тим часом розвідка Фінляндії хоч і не виключає можливої причетності Росії, але загалом схиляється до версії нещасного випадку.

Однак фінський євродепутат Пекка Товері, який раніше служив в армії і працював у розвідувальних органах своєї країни, висловив думку, що інциденти з пошкодженням підводних кабелів нагадують типові гібридні дії Москви.

"Ключова риса будь-якої гібридної операції - це можливість заперечення своєї причетності", - підкреслив він.

За його словами, російські спецслужби могли ретельно приховати сліди, що призводить до висновку, що всі інциденти з кабелями, які нібито були нещасними випадками - "повна нісенітниця".

Експерт із мореплавства Майк Планкетт, також згаданий у статті, вважає малоймовірним, що екіпажі не помітили б, як їхній якір зачіпає морське дно. Він зазначає, що з осені 2023 року в одному і тому ж регіоні сталися три інциденти, які пояснюються як "випадкові" пошкодження якорями, і цей збіг викликає серйозні сумніви.