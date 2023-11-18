Захід України засипало снігом (фото, відео)

Так, сніг уже побачили мешканці Дрогобича та Львова.

Окрім того, сніг випав і у Тернопільській області. Зокрема, в мережі показали фото снігу на території Почаївська Успенська лавра, що в Кременецькому районі Тернопільської області.

Через негоду, зокрема у Львівській області, на дороги випустили понад 10 одиниць техніки. Зокрема сніг прямо зараз чистять на Східницькому перевалі.

"Цієї ночі та вранці дороги місцевого значення очищали 12 одиниць техніки, застосували 72 тонни піщано-соляної суміші. На дорогах державного значення задіяли 24 одиниці техніки, застосували 96 тонн суміші", - розповів голова Львівської ОВА Максим Козицький, опублікувавши відео з місця.

Погода в Україні

Учора синоптики попереджали про те. що 18 листопада найскладнішою буде погода у західних областях України. Тут сьогодні очікувався мокрий сніг із вітром. Рятувальники у свою чергу попереджали про проблеми на дорогах через ожеледицю та сніг.

Нагадаємо, вже з 19 по 23 листопада очікується сильне похолодання. Подекуди температура опускатиметься до -14 градусів. Крім того, є висока ймовірність снігу в багатьох областях.