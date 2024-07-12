Захід розкрив плани РФ з диверсій проти компаній та людей, які підтримують Україну, - AP

Західні спецслужби розкрили розроблені Росією плани вбивств, підпалів та інших диверсій в Європі проти компаній і людей, пов'язаних із підтримкою українських військових, до яких увійшов і гендиректор збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер.

За словами джерела видання, плани Росії зокрема передбачали вербування злочинців в інших країнах для здійснення атак. Анонімний співрозмовник уточнив, що один із таких планів був спрямований проти Паппергера.

Як зазначає АР, європейські лідери на саміті НАТО у Вашингтоні цього тижня говорили про боротьбу з ескалацією гібридних атак, в яких вони звинувачують Росію та її союзників.

До них зокрема віднесли нещодавні пожежі на і комерційних об'єктах у Литві, Польщі, Великій Британії, Німеччині та інших країнах, а також інспірований Мінськом і Москвою міграційний тиск.