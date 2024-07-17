Захід не може дозволити Україні програти, це наблизить війну Росії з НАТО, - Дуда

"Україна і вільний світ повинні разом протистояти російській агресії і повинні перемогти. Тому що якщо ми дозволимо Україні програти, то тоді потенційна війна Росії із Заходом буде надзвичайно близька", - заявив він.

При цьому він зазначив, що якщо "не дати відсіч російському імперіалізму і не затупити цей жорстокий клинок (російського диктатора Володимира, - ред.) Путіна, то цей ненажерливий російський монстр захоче нападати далі й далі".

Дуда зазначив, що Захід має займатися не підрахунком днів до можливого протистояння з Росією, а діями.

"Ми повинні робити свою роботу, усвідомлюючи загрози. І ми повинні діяти раціонально і спокійно. І мені здається, що саме так ми і діємо сьогодні - ми значно збільшили витрати на оборону в Польщі, і всі, я сподіваюся, розуміють, що їх необхідно підтримувати. Цього очікує і польське суспільство, хоча це і велика жертва. Але наразі метою номер один є безпека Польщі", - підкреслив він.