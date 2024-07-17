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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Захід не може дозволити Україні програти, це наблизить війну Росії з НАТО, - Дуда

Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна та вільні країни світу мають спільно протистояти російській агресії. Якщо Захід дозволимо Україні програти, це значно наблизить можливість війни Росії з НАТО.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wirtualna Polska.

"Україна і вільний світ повинні разом протистояти російській агресії і повинні перемогти. Тому що якщо ми дозволимо Україні програти, то тоді потенційна війна Росії із Заходом буде надзвичайно близька", - заявив він.

При цьому він зазначив, що якщо "не дати відсіч російському імперіалізму і не затупити цей жорстокий клинок (російського диктатора Володимира, - ред.) Путіна, то цей ненажерливий російський монстр захоче нападати далі й далі".

Дуда зазначив, що Захід має займатися не підрахунком днів до можливого протистояння з Росією, а діями.

"Ми повинні робити свою роботу, усвідомлюючи загрози. І ми повинні діяти раціонально і спокійно. І мені здається, що саме так ми і діємо сьогодні - ми значно збільшили витрати на оборону в Польщі, і всі, я сподіваюся, розуміють, що їх необхідно підтримувати. Цього очікує і польське суспільство, хоча це і велика жертва. Але наразі метою номер один є безпека Польщі", - підкреслив він.

Загроза війни Росії з НАТО

В останні місяці в Європі почали активно обговорювати можливе вторгнення Росії та війну з країнами НАТО. У Німеччині оцінили, що період підготовки РФ до такого конфлікту становить шість років.

Президент Володимир Зеленський попередив про високий ризик конфлікту Росії з країнами Балтії та наголосив, що ймовірність протистояння різко зростає, якщо Україна буде ослаблена.

У Франції не вважають, що є реальна загроза вторгнення Росії до країн НАТО. Однак у той же час вони стверджують, що Європа має бути готова до такого розвитку подій.

Раніше в Інституті вивчення війни заявили, що Росія готується до можливої війни з НАТО і намагається завоювати Україну, щоб використати її ресурсний потенціал.

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