Захід допомагає Україні підготуватися до контрнаступу навесні, - NYT

Західні партнери, ймовірно, допомагають Україні підготуватися до можливого наступу Росії навесні, або розвивати нові атаки для звільнення територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times .

Видання зазначає, що рішення низки країн надати українському війську важке озброєння говорить про те, що Україна готується до посилення бойових дій.

"Україна має намір продовжити свій власний військовий наступ або взимку, або після "брудної" пори навесні. Росія також говорить про весняний наступ, сказав високопоставлений представник західної розвідки, і Україна "не хоче, щоб вони перевели подих" між нинішньою порою і початком нового посиленого раунду бойових дій", - зазначають автори видання.

При цьому у ЗМІ нагадали, що країни Заходу останніми тижнями переступили бар'єри щодо військової допомоги України. Мова йде про рішення США та Німеччини надати системи ППО Patriot, а також про передачу легких танків та броньованих машин Францією, США та Німеччиною.

Видання припускає, що можливість передачі Україні західних танків тепер дуже реальна, оскільки ЗСУ досягли значних успіхів на полі бою. Крім того, NYT підкреслює, що Захід добре це розуміє ймовірність нового наступу Росії у річницю війни або навесні.

Експерт з оборони Камілла Гранд вважає, що наміри Кремля мобілізувати ще сотні тисяч росіян частково підштовхнули Захід до дебатів про танки, "щоб дати можливість українським силам досягти значного прогресу вже зараз".

Україна ж своєю чергою неодноразового говорила про необхідність більшої кількості броньованої техніки. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголошував, що для зміни ситуації на фронті необхідно близько 300 західних танків і близько 600 західних бойових броньованих машин.