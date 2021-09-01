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От загрязнения воздуха ежегодно умирает 7 млн человек, - ООН

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Среда 01 сентября 2021 10:52
От загрязнения воздуха ежегодно умирает 7 млн человек, - ООН Фото: от загрязнения воздуха ежегодно умирает 7 млн человек (pixabay)
Автор: Мария Кучерявец

Организация Объединенных Наций подсчитала, сколько людей в мире ежегодно умирают из-за загрязнения. Количество летальных исходов составило 7 млн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООН в Twitter.

По данным международной организации, от загрязнения воздуха умирают чаще чем от войн, туберкулеза или курения.

В частности, в ООН назвали топ-3 страны, где фиксируются самые высокие показатели загрязнения, что приводит к сокращению продолжительности жизни:

  • США примерно на 4 месяца;
  • Россия примерно на 9 месяцев;
  • Индия на 1,5 года.

Кроме этого названа главная причина загрязнения воздух - это промышленные предприятия, где происходит сжигание добытого топлива

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Загрязнение воздуха
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