Від забруднення повітря щороку помирає 7 млн людей, - ООН
Фото: від забруднення повітря щороку помирає 7 млн людей (pixabay)
Організація Об'єднаних Націй підрахувала, скільки людей у світі щорічно помирають через забруднення. Кількість летальних випадків склала 7 млн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООН в Twitter.
За даними міжнародної організації, від забруднення повітря помирають частіше аніж від війн, туберкульозу чи куріння.
Зокрема, в ООН назвали топ-3 країни, де фіксуються найвищі показники забруднення, що призводить до скорочення тривалості життя:
- США приблизно на 4 місяці;
- Росія приблизно на 9 місяців;
- Індія на 1,5 року.
Крім цього названо головну причину забруднення повітря - це промислові підприємства, де відбувається спалювання видобутого палива