Загрязнение в радиусе километра: в Черкассах прорвало емкость с удобрениями

Фото: спасатель на месте инцидента (скриншот видео npu.gov.ua)

В Черкассах прорвало резервуар с жидким азотным удобрением. В результате вытекло около 100 000 тонн смеси, загрязнена территория в радиусе одного километра.

Об этом говорится в сообщении полиции Черкасской области.

Сообщается, что инцидент произошел на улице Героев Холодного Яра. В резервуаре хранилось около 4 тыс. кубометров жидких азотных удобрений "КАС-32" (карбамидо-аммиачная смесь) с массовой долей азота 32%.

"По полученным данным из резервуара вытекло около 100 000 тонн смеси. Предприятием с целью ликвидации утечки было перегружено жидкое удобрение с помощью грузовых автомобилей в другой резервуар", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что образовавшееся пятно засыпали землей. Спасатели ликвидировали утечку и последствия аварии.

По данному факту открыто дело по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.239 УК Украины (загрязнение или порча земель).

Напомним, ранее в Киеве перекрывали улицу из-за прорыва теплосети. Движение было перекрыто по улице Коростенской, ремонтные бригады оперативно устранили прорыв.