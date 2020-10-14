ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Загрязнение в радиусе километра: в Черкассах прорвало емкость с удобрениями

Киев, Среда 14 октября 2020 13:37
Загрязнение в радиусе километра: в Черкассах прорвало емкость с удобрениями
Фото: спасатель на месте инцидента (скриншот видео npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Черкассах прорвало резервуар с жидким азотным удобрением. В результате вытекло около 100 000 тонн смеси, загрязнена территория в радиусе одного километра.

Об этом говорится в сообщении полиции Черкасской области.

Сообщается, что инцидент произошел на улице Героев Холодного Яра. В резервуаре хранилось около 4 тыс. кубометров жидких азотных удобрений "КАС-32" (карбамидо-аммиачная смесь) с массовой долей азота 32%.

"По полученным данным из резервуара вытекло около 100 000 тонн смеси. Предприятием с целью ликвидации утечки было перегружено жидкое удобрение с помощью грузовых автомобилей в другой резервуар", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что образовавшееся пятно засыпали землей. Спасатели ликвидировали утечку и последствия аварии.

По данному факту открыто дело по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.239 УК Украины (загрязнение или порча земель).

Напомним, ранее в Киеве перекрывали улицу из-за прорыва теплосети. Движение было перекрыто по улице Коростенской, ремонтные бригады оперативно устранили прорыв.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Черкассыудобренияпрорыв
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь