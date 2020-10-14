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Забруднення в радіусі кілометра: у Черкасах прорвало ємність з добривами

Київ, Середа 14 жовтня 2020 13:37
Забруднення в радіусі кілометра: у Черкасах прорвало ємність з добривами
Фото: рятувальник на місці інциденту (скріншот відео npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Черкасах прорвало резервуар з рідким азотним добривом. В результаті витекло близько 100 000 тонн суміші, забруднено територію в радіусі одного кілометра.

Про це йдеться в повідомленні поліції Черкаської області.

Повідомляється, що інцидент стався на вулиці Героїв Холодного Яру. У резервуарі зберігалося близько 4 тис. кубометрів рідких азотних добрив "КАС-32" (карбамідо-аміачна суміш) з масовою часткою азоту 32%.

"За отриманими даними з резервуара витекло близько 100 000 тонн суміші. Підприємством з метою ліквідації витоку було перевантажено рідке добриво з допомогою вантажних автомобілів в інший резервуар", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що утворену пляму засипали землею. Рятувальники ліквідували витік і наслідки аварії.

За даним фактом відкрито справу за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України (забруднення або псування земель).

Нагадаємо, раніше в Києві перекривали вулицю через прорив тепломережі. Рух було перекрито по вулиці Коростенській, ремонтні бригади оперативно усунули прорив.

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