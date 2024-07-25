UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Загрози для Британії на тлі війни РФ проти України більше не віддалені, - ексгенсек НАТО

Фото: Джордж Робертсон, колишній генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Загрози безпеці Британії через агресію Росії проти України не є віддаленими. Тому збройні сили країни мають бути досить сильними.

Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО лорд Джордж Робертсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Ми повинні визнати, що загрози для нашої країни та наших громадян більше не є теоретичними. Вони більше не є віддаленою можливістю. Сьогодні вони цілком реальні в Україні, де Росія Володимира Путіна жорстоко вторглася у мирну сусідню незалежну державу і намагається її окупувати", - підкреслив Робертсон під час свого виступу у Палаті лордів Британії (верхній палаті парламенту).

Він нагадав, що ставки в цьому питанні високі, і "варто лише нагадати" про аморальну поведінку російських військ на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму.

Що передувало

Нагадаємо, раніше командувач збройних сил Британії генерал сер Ролі Вокер підкреслював, що його країні необхідно підготуватися до війни за три роки.

За словами Вокера, така необхідність, зокрема, пов'язана з тим, що російський диктатор Володимир Путін захоче відплати проти країн Заходу, які підтримують Україну у війні.

Також британський генерал уточнював, що загроза походить від Китаю, Ірану та Північної Кореї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОРосійська ФедераціяВеликобританіяВійна в Україні