Загрожує роботі ЗАЕС. В Каховському водосховищі різко падає рівень води

Окупанти скидають воду на Каховській ГЕС, через що рівень води у Каховському водосховищі стрімко падає - це може призвести до катастрофи на Запорізькій АЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.
Там зазначають, що рівень води у 13,2 м є мінімальним для забору води в охолоджувальний резервуар.
"У разі зупинки подачі води почнуться проблеми з охолодженням реакторів, а це призведе до катастрофи", - зазначив перший заступник начальника ОВА Геннадій Тімченко.
Також повідомляється, що декілька населених пунктів, зокрема Енергодар, Бердянськ і Мелітополь, зіштовхнулись з проблемою водопостачання.
"Особливо гостро питання водопостачання постане влітку, коли природний рівень води значно знижується", - додали в ОВА.
В "Укргідроенерго" повідомляють, неконтрольоване скидання води на ГЕС відбувається не через її пошкодження, а тому що росіяни навмисне це роблять, аби завадити ЗСУ форсувати Дніпро.
Нагадаємо, що в Каховському водосховищі рівень води впав на 1,4 м, тож мешканцям сусідніх громад радять зробити триденні запаси води.
А нещодавно Каховська територіальна громада показала відео, як військові РФ обстріляли центр окупованої Каховки.
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