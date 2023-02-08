UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Загрожує роботі ЗАЕС. В Каховському водосховищі різко падає рівень води

Фото: в Каховському водосховищі стрімко падає рівень води (wikimedia.org)
Автор: Антон Малиновський

Окупанти скидають воду на Каховській ГЕС, через що рівень води у Каховському водосховищі стрімко падає - це може призвести до катастрофи на Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.

Там зазначають, що рівень води у 13,2 м є мінімальним для забору води в охолоджувальний резервуар.

"У разі зупинки подачі води почнуться проблеми з охолодженням реакторів, а це призведе до катастрофи", - зазначив перший заступник начальника ОВА Геннадій Тімченко.

Також повідомляється, що декілька населених пунктів, зокрема Енергодар, Бердянськ і Мелітополь, зіштовхнулись з проблемою водопостачання.

"Особливо гостро питання водопостачання постане влітку, коли природний рівень води значно знижується", - додали в ОВА.

В "Укргідроенерго" повідомляють, неконтрольоване скидання води на ГЕС відбувається не через її пошкодження, а тому що росіяни навмисне це роблять, аби завадити ЗСУ форсувати Дніпро.

Нагадаємо, що в Каховському водосховищі рівень води впав на 1,4 м, тож мешканцям сусідніх громад радять зробити триденні запаси води.

А нещодавно Каховська територіальна громада показала відео, як військові РФ обстріляли центр окупованої Каховки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕС