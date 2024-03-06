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"Загрожує нацбезпеці". У Конгрес США внесли законопроєкт про заборону TikTok

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Законодавці внесли до Конгресу США законопроєкт, який вимагатиме від китайської компанії ByteDance відмовитися від TikTok, щоб уникнути заборони відеододатку на території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Представники Майк Галлахер і Раджа Крішнамоорті презентували законопроєкт, який отримав назву "Закон про захист американців від застосунків, контрольованих іноземними противниками". У законопроєкті йдеться, що TikTok контролюється іноземним противником і становить загрозу національній безпеці США.

"Ось моє послання TikTok: порвіть із китайською комуністичною партією або втратьте доступ до своїх американських користувачів", - заявив Галлахер, голова спеціального комітету Палати представників щодо китайської комуністичної партії.

Якщо законопроєкт ухвалять, у ByteDance буде близько п'яти місяців, щоб відмовитися від TikTok, у той час як веб-хостингові компанії та магазини застосунків, як-от ті, що належать Apple і Google, будуть змушені припинити підтримку цього застосунку й інших, пов'язаних із ByteDance.

"Цей законопроєкт є прямою забороною TikTok, як би автори не намагалися це завуалювати. Цей закон зневажає права 170 мільйонів американців на Першу поправку і позбавляє 5 мільйонів малих підприємств платформи, на яку вони покладаються для розвитку і створення робочих місць", - йдеться в заяві представника TikTok.
Пропонований законопроєкт є останнім кроком у багаторічних зусиллях Вашингтона по боротьбі з TikTok і його ймовірними зв'язками з китайською комуністичною партією, які генеральний директор TikTok Шоу Зі Чу заперечує.

Бан для TikTok

Минулого року багато країн заговорили про заборону TikTok. Обмежити використання соцмережі планується в Британії, США, Австралії, Ірландії, Нідерландах та інших країнах.

Крім того, в деяких західних країнах хочуть ввести заборону на використання TikTok державними службовцями.

Чому соцмережі загрожує блокування і чи торкнеться це України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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