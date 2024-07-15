Загроза вашому авто: ТОП-5 шкідливих звичок водіїв

Шкідливі звички бувають різні: одні шкодять здоров’ю, другі – гаманцю, треті – репутації… А є такі, що множать поламки автомобіля і прискорюють його вихід з ладу в цілому. Найсумніше, що деякі з водіїв про це навіть не здогадуються.

Передбачаємо, що цей матеріал спровокує частину автомобілістів на щире обурення: та я все життя так їжджу і все гаразд! Але ніхто і не каже, що найпопулярніші шкідливі звички водіїв призводять до великих проблем. Просто машину доводиться ремонтувати трохи частіше, ніж слід. При тому що скорегувати свої навички найчастіше нам нічого не варто. Власне, читайте і вирішуйте самі.

Оберти двигуна

Автомобілі сьогодні достатньо комфортабельні, а інжекторні двигуни – достатньо гнучкі за характеристиками, щоб водій не помічав, що він перекручує чи недокручує двигун. Машина їде – то що ще треба? Між тим, рух на надто низьких і на дуже високих обертах перевантажує купу деталей в моторі і трансмісії. Та ще й витрату пального підвищує. Оптимальний для постійного руху діапазон в сучасних бензинових моторів: 1800 – 3500 об/хв, в дизельних – 1000 – 2000 об/хв. При розгоні ці цифри слід перевищувати на 1000 – 1500 об/хв, ну і на високих заміських швидкостях оберти будуть вищими. Рушати з місця теж потрібно на оптимальних оборотах – щоб автомобіль не смикався, але і не зривався з місця як на перегонах. Майте на увазі, що підказчик передач (коли такий є) зазвичай налаштований на утримання мотора на максимально низьких можливих обертах.

Не котіться!

Дуже не бажано починати рух, коли машина котиться в протилежний бік, наприклад, через ухил дороги. Спочатку зупиніть машину гальмами, а вже потім вмикайте потрібну передачу, передню чи задню, і рушайте в потрібному напрямку. Якщо це правило порушувати, зчеплення та коробка передач зазнають надмірних навантажень. А для деяких моделей автоматичних коробок недбале поводження взагалі згубне, вони можуть вийти із ладу вже після кількох таких ситуацій.

Педалі

Перш за все, зчеплення на машинах з "механікою": багато хто хронічно неправильно поводиться з його педаллю, затягуючи процес перемикання передач або рушання з місця. В усіх сенсах небезпечною є звичка стояти на світлофорі або в пробці з увімкненою передачею і натиснутим зчепленням: це загрожує аварією і зношує зчеплення (кошик, диски і натискний підшипник). Для машин з АКП підказка – переводити селектор трансмісії в режим N на світлофорах необов’язково. Друга типова помилка – мало не постійне тримання ноги на педалі гальм, коли водій вважає себе неначе у постійній готовності до екстреного гальмування. Власне, щодо готовності – все правильно, але торкатись педалі не слід, бо в такий спосіб можна перегріти гальмівні диски і раптом залишитись без гальм.

Буксуйте правильно

Хай нечасто, але всім водіям доводиться вибиратися з багнюки, снігової пастки чи з піску на пляжі. При цьому типова помилка – тривале (і безглузде) тиснення на акселератор, поки колеса безпорадно крутяться у виритих ними лунках. З одного боку, зношуються шини, зчеплення, трансмісія. З іншого – колеса занурюються ще глибше і без сторонньої допомоги буде вже не обійтися.

Затягування з ремонтом

Багато які несправності дозволяють продовжити експлуатацію автомобіля, причому іноді навіть без загрози безпеці руху. Тому деякі водії не поспішають з ремонтом, зокрема, очікуючи кращої фінансової ситуації. Між тим усі поламки, навіть дрібні, треба усувати без затримки, відразу після виявлення. Деталі в машині працюють у зв’язці одна з одною, і майже завжди затягування з ремонтом провокує зношування інших деталей, які в принципі не повинні спрацьовуватись. Відповідно, врешті решт ремонт може обійтися в рази дорожче, ніж це коштувало б відразу.

Коротко

Навряд чи відмова від перелічених тут звичок потребуватиме від водія якихось надмірних зусиль чи додаткових витрат. Але навіть якщо так, погодьтеся, що правильна експлуатація авто врешті решт принесе економію і коштів, і дорогоцінного часу. А значить, з шкідливими водійськими звичками варто поборотись.