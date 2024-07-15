Угроза вашему авто: ТОП-5 вредных привычек водителей

Вредные привычки бывают разные: одни вредят здоровью, другие – кошельку, третьи – репутации… А есть умножающие поломки автомобиля и ускоряющие его выход из строя в целом. Печальнее всего, что некоторые из водителей об этом даже не догадываются.

Предполагаем, что этот материал спровоцирует часть автомобилистов на искреннее возмущение: да я всю жизнь так езжу и все хорошо! Но никто и не говорит, что самые вредные привычки водителей приводят к большим проблемам. Просто машину приходится ремонтировать чуть чаще, чем следует. При том, что скорректировать свои навыки чаще всего нам ничего не стоит. Собственно читайте и решайте сами.

Обрати двигателя

Автомобили сегодня достаточно комфортабельны, а инжекторные двигатели достаточно гибки по характеристикам, чтобы водитель не замечал, что он извращает или не искажает двигатель. Машина едет – что еще нужно? Между тем движение на слишком низких и на очень высоких оборотах перегружает кучу деталей в моторе и трансмиссии. Да еще и расход горючего повышает. Оптимальный для постоянного движения диапазон у современных бензиновых моторов: 1800 – 3500 об/мин, дизельных – 1000 – 2000 об/мин. При разгоне эти цифры следует превышать на 1000 – 1500 об/мин, да и на высоких загородных скоростях обороты будут выше. Трогаться с места тоже нужно на оптимальных оборотах – чтобы автомобиль не дергался, но и не срывался с места как на скачках. Имейте в виду, что подсказчик передач (если такой есть) обычно сконфигурирован на удержание мотора на максимально низких возможных оборотах.

Не катитесь!

Очень не желательно начинать движение, когда машина катится в противоположную сторону, например через уклон дороги. Сначала остановите машину тормозами, а затем включите нужную передачу, переднюю или заднюю, и отправьтесь в нужном направлении. Если это правило нарушать, сцепление и коробка передач испытывают чрезмерные нагрузки. А для некоторых моделей автоматических коробок небрежное поведение вообще губительно, они могут выйти из строя уже после нескольких ситуаций.

Педали

Прежде всего, сцепление на машинах с "механикой": многие хронически неправильно обращаются с его педалью, затягивая процесс переключения передач или трогания с места. Во всех смыслах опасна привычка стоять на светофоре или в пробке с включенной передачей и нажатым сцеплением: это грозит аварией и изнашивает сцепление (корзина, диски и нажимной подшипник). Для машин с АКП подсказка переводить селектор трансмиссии в режим N на светофорах необязательно. Вторая типичная ошибка – чуть ли не постоянное удержание ноги на педали тормозов, когда водитель считает себя как в постоянной готовности к экстренному торможению. Собственно, что касается готовности – все правильно, но касаться педали не следует, потому что таким образом можно перегреть тормозные диски и вдруг остаться без тормозов.

Буксуйте правильно

Пусть нечасто, но всем водителям приходится выбираться из грязи, снежной ловушки или песка на пляже. При этом типичная ошибка – длительное (и бессмысленное) нажатие на педаль акселератора, пока колеса беспомощно крутятся в вырытых ими лунках. С одной стороны, изнашиваются шины, сцепление, трансмиссия. С другой – колеса погружаются еще глубже и без посторонней помощи будет уже не обойтись.

Затяжка с ремонтом

Многие неисправности позволяют продлить эксплуатацию автомобиля, причем иногда даже без угрозы безопасности движения. Поэтому некоторые водители не спешат с ремонтом, в частности, ожидая лучшей финансовой ситуации. Между тем все поломки, даже мелкие, нужно устранять без задержки сразу после обнаружения. Детали в машине работают в связке друг с другом, и почти всегда затяжка с ремонтом провоцирует износ других деталей, которые в принципе не должны срабатываться. Соответственно, наконец ремонт может обойтись в разы дороже, чем это стоило бы сразу.

Кратко

Вряд ли отказ от перечисленных здесь привычек потребует от водителя каких-либо чрезмерных усилий или дополнительных затрат. Но даже если да, согласитесь, что правильная эксплуатация авто в конце концов принесет экономию и средств, и драгоценного времени. А значит, с вредными водительскими повадками стоит побороться.