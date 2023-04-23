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Загроза удару залишається. В ОК "Південь" порахували кількість ракетоносіїв РФ у Чорному морі

Фото: РФ зменшила кількість ракетоносіїв до 2 у Чорному морі 23 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на неділю, 23 квітня, у Чорному морі вороже корабельне угруповання складається з 10 кораблів, 2 з яких підводні ракетоносії, споряджені 8 "Калібрами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.

"В Чорному морі вороже корабельне угруповання складається з 10 кораблів, серед яких 1 великий десантний корабель і 2 підводних ракетоносії, споряджені 8 "Калібрами", - розповів він.

За його словами, загроза ракетного удару залишається, повторення ворожих атак прифронтових територій керованими авіаційними бомбами цілком імовірне, загроза атак дронами-камікадзе типу Shahed-131/136, зокрема в нічний час, дуже висока.

"Не нехтуйте сигналами повітряних тривог, уникайте скупчення людей, в тому числі і в зв’язку з поминальними днями. Будьте пильні та уважні на територіях, де тривають стабілізаційні заходи, і на морському узбережжі. Погода сприяє винесенню морських мін", - попередив він.

Нагадаємо, як повідомили у Генштабі, ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

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