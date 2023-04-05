Загроза надзвичайно висока. Росіяни тримають у Чорному морі десятки "Калібрів", - ОК "Південь"

У Чорному морі перебуває 6 російських носіїв "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну десятками крилатих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера оперативного командування "Південь" Владислава Назарова.

Полковник зазначив, що на тлі активності ворожої авіації на південно-східному напрямку корабельне угруповання ворога збільшилося до 15 одиниць.

"Аж 6 ракетоносіїв, 2 з яких - підводні. Це може свідчити про надзвичайно високу загрозу ракетного удару", - попередив спікер оперативного командування "Південь".

Водночас Назаров розповів, що при максимальному спорядженні загальний залп "Калібрів" може сягати 40 ракет.

"І хоча цілком ймовірно, що споряджені не всі ракетоносії, до сигналів повітряної тривоги варто ставитися відповідально і реагувати оперативно", - підкреслив полковник.

Він також додав, що у пошуках способів тиску на мирне населення та уявних перемог для виправдання перед власним споживачем пропагандистських "новин", росіяни можуть здійснити точкові або мішані ракетні удари з використанням ракет різного типу базування та дронів-камікадзе.