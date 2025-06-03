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Загроза балістики. В Україні втретє за добу масштабна повітряна тривога

Вівторок 03 червня 2025 15:46
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Загроза балістики. В Україні втретє за добу масштабна повітряна тривога Фото: в Україні оголошена масгтабна повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У всіх регіонах України сьогодні, 3 червня, оголосили втретє повітряну тривогу. Її причиною стала загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та Карту повітряних тривог.

Військові поінформували про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Таке попередження у ПС оприлюднили о 15:28 у своєму Telegram.

Де оголошено тривогу

Загроза балістики. В Україні втретє за добу масштабна повітряна тривога

Атака на Україну

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що мер міста Ігор Терехов повідомляв, на виїзді з Харкова зафіксовано приліт ворожого FPV-дрону.

Станом на цей момент повідомлень про постраждалих не надходило. На місці працюють відповідні служби, деталі уточнюються.

Також, вночі ворог завдав ударів дронами по території поштового терміналу у передмісті Харкова. Там сталася масштабна пожежа - горіли дві складські будівлі та контейнери на загальній площі 3000 кв. м.

Крім того, через нічну дронову атаку у Чернігові пошкоджено приватні будинки та є жертва. В Одесі пошкоджені багатоповерхівки, а у передмісті Харкова - поштовий термінал.

Війська РФ 3 червня здійснили удар по центру Сум. В результаті атаки загинули три людини, ще близько 25 отримали поранення, серед них четверо дітей та підліток 17 років.

Обстріл стався близько 9 ранку, коли по місту влучилиз РСЗВ дальньої дії. Пошкоджено житлові будинки, медичний заклад і кілька автомобілів, які рухались по дорозі.

Детальніше про обстріл Сум у матеріалі РБК-Україна.

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