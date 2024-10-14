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Загострення між КНДР та Південною Кореєю може бути пов'язане з виборами у США, - політолог

Понеділок 14 жовтня 2024 19:57
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Загострення між КНДР та Південною Кореєю може бути пов'язане з виборами у США, - політолог Фото: кандидати в президенти США Дональд Трамп та Камала Гарріс (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко
Експерт: Володимир Фесенко

Росія за допомогою загострення конфлікту між Північною Кореєю та Південною Кореєю може спробувати вплинути на вибори в США. Але Москві не потрібна масштабна війна.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Він нагадав, що ще влітку були чутки про спроби Росії ускладнити становище президента США Джо Байдена та опосередковано Камали Гарріс на майбутніх президентських виборах у листопаді.

"Вони не зацікавлені у великій війні, але хотіли б спровокувати символічний конфлікт на кордоні між Кореями. Щоб показати слабкість демократів. Щоб дати аргумент Трампу (експрезиденту США Дональду Трампу - ред.), мовляв, якби він був президентом, війни б не було, а за Байдена "йде одна війна за іншою". Такий варіант я не відкидаю", - розповів Фесенко.

Але, як звернув увагу політолог, можливий лише показовий конфлікт, але не масштабна війна, яка не потрібна союзникам Пхеньяну.

Конфлікт між КНДР та Південною Кореєю

Нагадаємо, ще минулого тижня Пхеньян почав активно погрожувати Сеулу "збройним конфліктом". Причиною стали листівки з "наклепом", які, за версією КНДР, поширювали південнокорейські дрони.

Також Північна Корея привела до готовності артилерію на кордоні з Південною Кореєю.

Більш детально про ситуацію на Корейському півострові - у матеріалі РБК-Україна.

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КНДР Південна Корея Вибори в США
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