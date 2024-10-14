Загострення між КНДР та Південною Кореєю може бути пов'язане з виборами у США, - політолог

Росія за допомогою загострення конфлікту між Північною Кореєю та Південною Кореєю може спробувати вплинути на вибори в США. Але Москві не потрібна масштабна війна.

Він нагадав, що ще влітку були чутки про спроби Росії ускладнити становище президента США Джо Байдена та опосередковано Камали Гарріс на майбутніх президентських виборах у листопаді.

"Вони не зацікавлені у великій війні, але хотіли б спровокувати символічний конфлікт на кордоні між Кореями. Щоб показати слабкість демократів. Щоб дати аргумент Трампу (експрезиденту США Дональду Трампу - ред.), мовляв, якби він був президентом, війни б не було, а за Байдена "йде одна війна за іншою". Такий варіант я не відкидаю", - розповів Фесенко.

Але, як звернув увагу політолог, можливий лише показовий конфлікт, але не масштабна війна, яка не потрібна союзникам Пхеньяну.