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Zagoriy Foundation предоставил УКФ 1,7 млн грн в рамках совместной благотворительной деятельности

Автор: РБК-Украина

Благотворительный фонд Zagoriy Foundation продолжит сотрудничество с Украинским культурным фондом в 2021 году в рамках совместной популяризации благотворительности в сфере культуры.

Об этом заявила директор Zagoriy Foundation Евгения Мазуренко, сообщает пресс-служба фонда.

Она напомнила, что в начале 2020 года Zagoriy Foundation и Украинский культурный фонд заключили Меморандум о партнерстве и сотрудничестве.

Zagoriy Foundation стал первым частным благотворительным фондом, который предоставил финансовую поддержку УКФ.

В этом году, по ее словам, Zagoriy Foundation увеличил размер поддержки и предоставил УКФ 1700 000 грн. И уже 26 марта состоится вручение премии УКФ, где будут названы 11 лучших проектов 2020 года, где Zagoriy Foundation вручит специальную награду в номинации "Лучший цифровой проект года".

"Культурное наследие - это тот фундамент, на котором стоит современное общество и строится будущее. Роль культуры для общества невозможно недооценивать. Именно поэтому мы продолжаем поддерживать художественные проекты в сотрудничестве с эффективным и профессиональным партнером - командой УКФ", - отметила Мазуренко.

Она подчеркнула, что партнерство Zagoriy Foundation и УКФ стало прецедентом эффективного взаимодействия государственного и частного фондов, имеющих общее видение развития украинской культуры.

Результатом сотрудничества УКФ и Zagoriy Foundation прошлого года, по ее словам, стала поддержка двух проектов: онлайн-платформы "Виртуальные путешествия по памятникам археологии и истории Полтавщины" и мультимедийного онлайн-проекта "Энциклопедия архитектуры Украины".

Напомним, благотворительный фонд Zagoriy Foundation был создан в 2015 году семьей Загорий, бенефициарами фармацевтической компании "Дарница".

Zagoriy Foundation системно реализует десятки благотворительных проектов, способствует развитию культуры меценатства и филантропии в Украине.

Также фонд является одним из инициаторов и активным провайдером Всеукраинского дня добрых дел #ЩедрийВівторок - части зародившегося в США глобального благотворительного движения #GivingTuesday.

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