Zagoriy Foundation предоставил УКФ 1,7 млн грн в рамках совместной благотворительной деятельности

Она напомнила, что в начале 2020 года Zagoriy Foundation и Украинский культурный фонд заключили Меморандум о партнерстве и сотрудничестве.

Zagoriy Foundation стал первым частным благотворительным фондом, который предоставил финансовую поддержку УКФ.

В этом году, по ее словам, Zagoriy Foundation увеличил размер поддержки и предоставил УКФ 1700 000 грн. И уже 26 марта состоится вручение премии УКФ, где будут названы 11 лучших проектов 2020 года, где Zagoriy Foundation вручит специальную награду в номинации "Лучший цифровой проект года".

"Культурное наследие - это тот фундамент, на котором стоит современное общество и строится будущее. Роль культуры для общества невозможно недооценивать. Именно поэтому мы продолжаем поддерживать художественные проекты в сотрудничестве с эффективным и профессиональным партнером - командой УКФ", - отметила Мазуренко.

Она подчеркнула, что партнерство Zagoriy Foundation и УКФ стало прецедентом эффективного взаимодействия государственного и частного фондов, имеющих общее видение развития украинской культуры.

Результатом сотрудничества УКФ и Zagoriy Foundation прошлого года, по ее словам, стала поддержка двух проектов: онлайн-платформы "Виртуальные путешествия по памятникам археологии и истории Полтавщины" и мультимедийного онлайн-проекта "Энциклопедия архитектуры Украины".