Загинуть ще більше росіян. Рютте зробив заяву про КНДР у війні проти України

"Війська Північної Кореї залучено в Курській області, що саме собою показує на значну ескалацію війни", - сказав він.

За його словами, йдеться про ще одну прогалину в документах про безпеку НАТО і йдеться про заклик якомога швидше завершити цю загарбницьку діяльність і припинити військову агресію Росії проти України.

Як зазначив Рютте, йдеться також про питання, пов'язані з постачанням ракет, що посилює військову агресію, про технологічну підтримку путінської війни проти України, "про захист нами наших демократичних цінностей".

"Але використання військових сил КНДР в Курській області означає, що велика кількість росіян втратять життя в цій путінській війні. Тому що український народ бореться, він є стійким, і союзники в НАТО будуть надалі боротися за свободу України", - сказав Рютте.

Генсек НАТО повідомив, що сьогодні говорили про додаткову військову підтримку України. "Ми закликаємо наших союзників і партнерів з Індо-Тихоокеанського регіону контролювати і бути залученими до цієї ситуації. І сьогодні це є однією з ключових точок нашої розмови з міністром Умєровим", - додав він.

Участь КНДР у війні проти України

Нагадаємо, КНДР направила декілька тисяч солдатів на територію Росії для участі у війні проти України. За даними ГУР Міноборони, деякі військові КНДР вже перебувають на Курському напрямку.

Через це Південна Корея розглядає можливість зняти заборону на постачання до України летальної зброї.

Крім того, міністр закордонних справ Литви Габрієлюс Ландсбергіс заявив, що європейським країнам настав час переглянути ідею президента Франції Еммануеля Макрона про розміщення військ в Україні через участь КНДР у війні.