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Загибель помічника Залужного. ДБР завершило розслідування проти офіцера, який вручив подарунок

П'ятниця 29 березня 2024 12:27
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Загибель помічника Залужного. ДБР завершило розслідування проти офіцера, який вручив подарунок Колаж РБК-Україна
Автор: Валерія Поліщук

Державне бюро розслідування завершило досудове розслідування щодо офіцера з Апарату помічників Головнокомандувача ЗС України, який подарував гранати загиблому Геннадію Частякову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР

У ДБР нагадали, що військовому, який вручив подарунок до Дня народження помічнику Валерія Залужного, повідомляли про підозру у незаконному збуті бойових припасів (ч. 1 ст. 263 КК України).

Фігуранту повідомили про зміну підозри. Він підозрюється у викраденні, привласненні та збуті боєприпасів, вбивстві через необережність та нанесенні тяжкого тілесного ушкодження через необережність (ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 119, ст. 128 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Після ознайомлення стороною захисту та потерпілими з матеріалами досудового розслідування справа буде направлена до суду.

Загибель Частякова

6 листопада 2023 року помічник екс-головнокомандувача ЗСУ Геннадій Частяков загинув у Київській області. Майору подарували шість бойових гранат. Згідно з даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, одну з них Частяков показував синові, у цей момент стався нещасний випадок.

Пізніше правоохоронці з'ясували, що гранати Частякову подарував офіцер з апарату головнокомандувача ЗСУ. Він придбав їх без відповідного дозволу.

Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

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ДБР Валерій Залужний
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