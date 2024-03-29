Загибель помічника Залужного. ДБР завершило розслідування проти офіцера, який вручив подарунок

Державне бюро розслідування завершило досудове розслідування щодо офіцера з Апарату помічників Головнокомандувача ЗС України, який подарував гранати загиблому Геннадію Частякову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР

У ДБР нагадали, що військовому, який вручив подарунок до Дня народження помічнику Валерія Залужного, повідомляли про підозру у незаконному збуті бойових припасів (ч. 1 ст. 263 КК України).

Фігуранту повідомили про зміну підозри. Він підозрюється у викраденні, привласненні та збуті боєприпасів, вбивстві через необережність та нанесенні тяжкого тілесного ушкодження через необережність (ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 119, ст. 128 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Після ознайомлення стороною захисту та потерпілими з матеріалами досудового розслідування справа буде направлена до суду.