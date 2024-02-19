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Загарбники обходять будинки на окупованих територіяк напередодні "виборів" Путіна, - ЦНС

Фото: загарбники проводять обходи будинків перед виборами РФ (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Росіяни проводять обходи будинків на тимчасово окупованих територіях України. Головною метою є збір інформації та агітація до "вибрів" Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Головною причиною рейдів, які окупанти проводять на тимчасово окупованій території заздалегідь до “виборів”, стали зроблені висновки з проведення місцевого фейкового голосування у вересні 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в ЦНС, тоді мешканці тимчасово окупованих територій масово саботували псевдовибори: не відкривали двері, ігнорували відвідування дільниць тощо. Тому окупанти вирішили провести рейди заздалегідь, аби зафіксувати будинки та квартири, де проживають люди. 

"Наразі так звані "члени виборчих комісій РФ"  роблять обхід людей. Вони збирають інформацію та агітують за участь у російських президентських "виборах", - зазначає Центр нацспротиву.

За даними ЦНС, окупанти ведуть незаконну аудіо- чи відеофіксацію розмови. Під запис розпитують мешканців про те, чи будуть ті "голосувати", чи знають, коли вибори.

Вибори у Росії

У Росії так звані вибори президента заплановані на березень 2024 року. Вони триватимуть аж три дні - з 15 по 17 березня.

Російський диктатор Володимир Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.

Нещодавно стало відомо, що у Росії відмовили в реєстрації кандидатом на президентські вибори Борисові Надєждіну. Він донедавна вважався "головним конкурентом" Путіна.

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Вибори в Росії